Nova App BUPi: Identifique facilmente os seus terrenos

O BUPi (Balcão Único do Prédio) é uma plataforma dirigida aos proprietários de prédios rústicos e mistos, que permite mapear, entender e valorizar o território português, de forma simples e gratuita.

Recentemente foi lançada uma nova App BUPi que permite facilmente identificar os seus terrenos.

Já pode utilizar a nova aplicação móvel do Balcão Único do Prédio para facilmente identificar os limites das suas propriedades ou das dos seus familiares, bastando, para tal, dirigir-se aos terrenos a georreferenciar.

A eBUPi - Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, disponibilizou, no início deste mês, a primeira versão da aplicação móvel do Balcão Único do Prédio, a App BUPi.

Desenvolvida com o objetivo de dotar os proprietários de uma ferramenta que lhes permita capturar no local as coordenadas geográficas dos terrenos, a app BUPi permite, assim, a criação de um polígono a partir da configuração obtida pela demarcação dos limites das propriedades, que pode ser integrado na plataforma Balcão Único do Prédio como esboço e, posteriormente, confirmado pelo Técnico Habilitado no Balcão BUPi no decorrer de todo o processo de registo.

Como utilizar a App BUPi?

Na app BUPi, o utilizador é localizado com a ajuda do GPS do seu equipamento. Assim, dirija-se ao terreno que deseja identificar e comece por marcar o primeiro vértice.

Depois poderá ajustar o vértice delimitado, através do “joystick” no ecrã, para que não existam incongruências ou sobreposições com outros terrenos.

De seguida, desloque-se no terreno e vá marcando os restantes vértices, de modo a delimitar toda a sua propriedade.Se tiver marcos no terreno, basta aproximar-se do marco, e identificar o vértice com a aplicação. Após a marcação do terceiro vértice, já é possível construir um polígono, surgindo no canto superior esquerdo a informação relativa à área do terreno, atualizada automaticamente.

A partir deste momento, o utilizador poderá guardar o polígono criado ou, caso deseje marcar outro(s) vértice(s), poderá avançar no terreno. Quando guardar insira os dados do terreno que localizou: nome do terreno, matriz, NIF do proprietário (validado automaticamente pela aplicação) e descrição.

A partir da aplicação é possível partilhar a informação sobre o seu terreno, em formato KML (ficheiro de dados abertos em formato Google), através do e-mail que é gerado automaticamente com as coordenadas da propriedade e toda a informação fornecida por si anteriormente.

A aplicação está disponível gratuitamente para dispositivos móveis (telemóveis e tablets) com o sistema operativo iOS e Android, através das versões portuguesas da App Store e da Google Play Store.