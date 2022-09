A poucas horas da revelação do Apple Watch 8 aparecem renderizações espetaculares

O Apple Watch assume-se cada vez mais como o segundo mais preponderante produto Apple. Depois do iPhone, a empresa de Cupertino tem dado um enorme enfoque ao seu relógio inteligente. Hoje, no evento de logo mais, será mostrado o novo Series 8 e, quem sabe, o modelo Pro. A internet não perdoa e com base em pretensos indícios verídicos, lançou renderizações do que será o novo smartwatch da empresa americana.

Obviamente que esta renderização 3D pode projetar o que quiser. A imaginação não tem limites. Mas... até que ponto poderá ser real?

Será este o aspeto do Apple Watch Series 8 Pro?

Dois designers gráficos ficaram apaixonados ao imaginar como será o novo Apple Watch Pro e meteram mãos à obra. A verdade é que o resultado é espetacular. Eles poderiam passar por renderizações oficiais da Apple. Daqui a pouco podemos ver se eles tiveram sucesso total no projeto, ou não.

Hoje, 18 horas, horário de Portugal continental, aqui no Pplware, iremos seguir passo a passo o evento espacial Far Out da Apple e assistiremos à apresentação do iPhone 14, Apple Watch Series 8, AirPods Pro 2 e quem sabe mais um iPad (e algo mais).

Os rumores este ano também estiveram fortes em volta do relógio, até porque se fala da apresentação do tal modelo "todo-o-terreno". Um Apple Watch Pro, mais resistente e maior, pensado para aqueles utilizadores que praticam desportos radicais.

Assim, dois conhecidos designers gráficos, Ian Zelbo e Parker Ortolani, imaginaram como será este novo modelo de Apple Watch com base nos rumores que vazaram sobre os seus principais recursos, e a verdade é que eles fizeram algumas renderizações 3D espetaculares.

Os hipotéticos "leaks" sugerem que o novo Apple Watch Pro será maior que os modelos atuais, com uma caixa de mais de 47 mm e um ecrã de quase duas polegadas de diagonal. O vidro do ecrã será plano e o invólucro feito de titânio.

A coroa digital terá dentes mais marcados, e estará protegida de possíveis golpes laterais, já que o botão lateral está embutido num invólucro, e assim a coroa fica mais protegida que os modelos atuais.

