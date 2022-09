Esta será certamente uma semana dedicada à Apple e às novidades que se esperam que surjam já no dia 7. Este será um evento com muitas novidades, muitas já esperadas há algum tempo pelos analistas e reforçadas por novos rumores.

Este dia poderá ver chegar mais uma novidade, segundo informações que estão agora a ser reveladas. Os novos AirPods Pro 2 podem também surgir na próxima keynote da Apple e assim mostrar tudo o que a marca preparou.

O dia 7 de setembro será certamente mais um marco na história da Apple. A marca irá revelar ao mundo o iPhone 14 e certamente mais algumas novidades, que vêm a ser faladas há já alguns meses. Claro que a marca reserva sempre algumas surpresas para estes momentos e uma delas pode ter sido agora adiantada.

Do que o conhecido Mark Gurman revelou, os novos AirPods Pro 2 podem também ser revelados nesse evento da Apple. Sabia-se que seriam apresentados entre setembro e novembro, e agora tudo aponta para que venham a ser conhecidos já dentro de três dias.

Durante meses acreditou-se que estes phones da Apple iriam ter design renovado e receberiam novos sensores. A verdade é que nos últimos tempos, tanto analistas como leakers têm concordado que a Apple deverá manterá a mesma imagem, apenas com algumas alterações mínimas.

Há também informações que até o estojo de carregamento deverá manter-se muito similar ao atual. Os rumores lançados revelam que deverá manter os 21 mm de espessura, passando, no entanto, a ter 46 mm de altura e 54 mm de largura. Para comparação, o atual estojo de carregamento dos AirPods Pro mede 45,2 mm de altura e 60,6 mm de largura.

Também se falou que a próxima geração dos AirPods Pro contará com a próxima versão do chip H1, o próprio processador de áudio da Apple. Além disso, há referências para o suporte ao codec LC3 no firmware beta do AirPods Max, podendo serem os primeiro a adicionar suporte ao Bluetooth 5.2.

Há assim um novo interesse para a keynote "Far Out", que decorrerá no dia 7. Para além do iPhone 14, do iOS 16 e agora dos novos AirPods Pro 2, a Apple deverá revelar muitas surpresas e mostrar o que os seus utilizadores podem esperar para superar o que a marca tem já no mercado.