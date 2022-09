Sendo ainda uma tecnologia relativamente nova, há muito a descobrir sobre o comportamento dos elétricos em momentos de maior stress. Os estudos estão a ser realizados e nem sempre são isentos como seria esperado, em especial no que toca a acidentes.

A AXA quis mostrar recentemente que existe um risco muito maior nos carros elétricos da Tesla e para isso fez uma demostração. O problema é que não foram totalmente reais no que mostraram, acabando agora com um grande problema em mãos.

Carros elétricos são mais perigosos?

Foi na passada semana que a AXA revelou ao mundo mais um estudo que provava que os carros elétricos, da Tesla e outros, eram mais perigosos que os com motores de combustão. De forma clara afirmava que estes causam mais acidentes e que originam ustos mais elevados para as suas reparações.

Para além desta avaliação, a AXA revelou ainda um vídeo onde mostrava que o resultado de um acidente com um elétrico, no caso um Tesla, traria um maior risco de incêndio. A prova surgiu de imediato e foi mostrado com a simulação de um simples acidente, ainda que simulado e em ambiente controlado.

Cenário montado com Tesla não era real

Se este parecia um cenário real, a verdade surgiu depois, com uma simples avaliação do próprio vídeo e da sua descrição. Afinal, e ao contrário do que foi mostrado, este foi um cenário montado e orquestrado para mostrar as conclusões do estudo apresentado.

Do que pode ser lido, o Tesla Model S foi alterado, tendo a sua estrutura inferior sido danificada previamente. Ainda mais caricato é a forma como a AXA conseguiu que este carro elétrico se incendiasse. Tiveram de recorrer a elementos de pirotecnia e assim forçar esta situação.

Por razões de segurança, não seria possível criar um verdadeiro incêndio com bateria num evento com cerca de 500 pessoas, razão pela qual foi encenado um incêndio com pirotecnia. Felizmente, os incêndios são muito raros em carros elétricos, bem como em motores de combustão convencionais. Lamentamos que a edição de 2022 dos testes de impacto possa ter transmitido uma má impressão da eletromobilidade ou criado dúvidas sobre a mesma. Estamos convencidos de que a mudança para a eletricidade irá desempenhar um papel central no futuro do tráfego automóvel. É por isso que acreditamos que é importante analisar de perto a eletromobilidade e a segurança que ela oferece

AXA veio a público pedir desculpa e explicar

Claro que esta situação rapidamente se virou contra a AXA, que teve de vir a público explicar e justificar esta situação. A marca admitiu que simulou toda a situação com o Tesla e que usou elementos externos para provocar o fogo e outros problemas. Reconheceu ainda que geriu mal a comunicação e a sua posição.

Ainda assim, e segundo a AXA, "em comparação com os condutores de veículos de combustão tradicionais, os proprietários de veículos elétricos são responsáveis por 50% mais colisões que causam danos no seu próprio veículo”. Resta saber como este valor foi obtido e se a sua fonte é realmente confiável, quer para os Tesla quer para outras marcas.