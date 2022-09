A Samsung voltou a apostar de forma total nos seus modelos dobráveis, com os Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Fold 4. Estes modelos elevam o que os anteriores já tinham presentes e renovavam a proposta da marca na sua linha de topo.

Com estas propostas já no mercado, é hora de se avaliar a sua prestação, no que toca a vendas. A Samsung não poderia estar mais satisfeita, com o que está a acontecer. Os novos Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 já dobraram valores dos anteriores na Europa.

Samsung: Valores únicos de vendas na Europa

Foi num dos eventos da Samsung que estão a acontecer na IFA deste ano que a marca revelou uma informação importante sobre as vendas dos seus novos smartphones. Ao comparar com os modelos anteriores, as vendas dispararam e estão muito acima do que seria esperado.

Benjamin Braun, diretor de marketing da Samsung Europe, mostrou aos jornalistas que os Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, os novos modelos de topo da marca, viram as suas vendas disparar na Europa. O que foi avançado mostrou que estes já dobraram as vendas dos modelos anteriores.

Interesse nos Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 disparou

As afirmações de Benjamin Braun são claras e revelaram que "as remessas do Galaxy Z Fold 4 e do Galaxy Z Flip 4 dobraram as dos modelos anteriores no mercado europeu, pois os primeiros números de vendas dos novos produtos atingiram um recorde histórico na Europa". A Samsung lançou os smartphones dobráveis ​​em 36 países europeus e suas vendas já tiveram uma melhora significativa.

Este é um valor excelente e que mostra como está a ser a adesão dos utilizadores a estes modelos os ecrãs dobráveis, uma tecnologia inovadora e que tem sido uma aposta da Samsung. A informação foi complementada e revela que por cada 6 unidades vendidas de Galaxy Z Flip 4, foram vendidas 4 unidades de Galaxy Z Fold 4. No passado o valor foi de 7 para 3.

Aposta da Samsung está a dar resultado no mercado

No que toca a cores e a modelos, as escolhas também estão identificadas. Estas incluem graphite e o bora purple para o Z Flip 4 e o gray green e phantom black para o Z Fold 4. Entre os dois telefones dobráveis, o Z Flip 4 está a receber uma resposta favorável na Europa pela sua bateria aprimorada e design elegante. O Z Fold 4 está a atrair devido à multitarefa aprimorada e peso reduzido.

Estas são notícias importantes e uma prestação única para a Samsung. A marca garantiu ainda que durante o mês de setembro, os utilizadores dos modelos anteriores vão ter acesso à atualização para tornar a One UI ainda mais interessante.