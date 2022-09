Nvidia deve lançar a gráfica RTX 4080 de 16GB e de 12GB ao mesmo tempo

A Nvidia está cada vez mais perto de lançar para o mercado as suas novas placas gráficas da linha RTX 40. E o mercado de hardware está muito impaciente para essa chegada, uma vez que as expetativas estão bastante altas.

Mas de acordo com os rumores mais recentes, a fabricante norte-americana deverá lançar o modelo da GeForce RTX 4080 com duas variantes de de 16GB e de 12GB ao mesmo tempo. E já há quem diga que esta estratégia se deve ao medo que a empresa tem das gráficas Radeon RX 7000 da rival AMD.

Nvidia GeForce RTX 4080 de 16GB e 12GB podem chegar ao mesmo tempo

Alguns rumores recentes indicam que a Nvidia vai surpreender e lançar duas variantes do seu modelo da placa gráfica GeForce RTX 4080. Segundo os detalhes revelados, tratam-se de dois modelos com funcionalidade e uma capacidade de memória diferentes, sendo que uma conta com uma memória de 16GB e a outra de 12GB.

Alguns leakers, como o popular komite7kimi e o Zed Wang, partilharam esta possibilidade através das suas contas da rede social Twitter.

Segundo as informações, o modelo GeForce RTX 4080 de 12GB terá um PCB inferior com 10 camadas. Já o modelo de 16GB contará com um PCB de 12 camadas e manterá o mesmo design da RTX 4090, embora esta última conte com 14 camadas. Estima-se que ambos os modelos tragam consigo um total de 9.728 núcleos.

No entanto, algumas fontes acreditam que esta é uma estratégia da Nvidia para fazer frente às próximas placas gráficas da AMD, mais concretamente à linha Radeon RX 7000. Como tal, resta-nos aguardar até que as GPUs das duas fabricantes cheguem finalmente ao mercado para sabermos ao certo quais os modelos mais poderosos.