Primeiras imagens do possível Apple Watch Pro

Tal como o iPhone 14, também o Apple Watch é alvo de muitos rumores, pretensas fugas de informação e previsões feitas com base no que se conhece da história da Apple. Este ano, dentro desse conjunto de indícios que apareceram na internet, suspeita-se que a empresa de Cupertino lance o chamado Apple Watch Pro.

Como tem acontecido, perto da data de lançamento há sempre revelações muito interessantes, por vezes até acertam em cheio. A dúvida é se estes modelos 3D que estão a circular na web serão "viáveis".

Não temos dúvidas que o Apple Watch será um dos grandes protagonistas já na próxima quarta-feira. A par do iPhone 14, estes serão os produtos que mais rentabilidade irão trazer à Apple nos próximos anos, principalmente nos próximos 12 meses.

Apple Watch Pro, sempre existe?

Com o evento especial Far Out a aproximar-se, adensam-se também os rumores.

Assim, segundo essas informações, este ano teremos novos iPhones, novos AirPods e Apple Watch, o Pro. Um smartwatch destinado a uma utilização mais desportiva que deverá concorrer diretamente com outros relógios "Pro", como os da Garmin e outras marcas mais especializadas do que a Apple neste setor.

O novo Apple Watch Pro é um mistério, embora pouco mais de 48 horas após ter sido revelado, o seu design poderá estar já a circular através destes modelos 3D que foram publicados na 91mobiles.

Estes modelos coincidem muito com algumas imagens que também foram publicadas de capas de proteção para o relógio, como este que vemos em baixo. Com alguma atenção, percebemos que há um cuidado na proteção da coroa digital, assim como do botão lateral. Além disso, parece haver um novo botão adicionado do outro lado.

Faz sentido adicionar mais controlos físicos, pois em muitas ocasiões, tocar no ecrã é menos confortável, por vezes menos preciso e muitas vezes até se torna impossível. Aliás, ao usarmos determinadas luvas ou a nadar, o ecrã fica sem reação útil.

Ora, com um botão a mais, poderá ser este um controlo especificamente colocado para determinadas ações quando o Apple Watch está a ser usado nas atividades desportivas. Por exemplo, quando queremos terminar um treino é complicado ir ao ecrã, deslizar para a esquerda para encontrarmos o botão Terminar.

Outra novidade é o furo na caixa do lado direito do relógio, que corresponde a três pontos misteriosos no render. Poderá ser um conector "MagSafe" para carregar o relógio? Se fossem orifícios de microfone e altifalante, não precisariam de um orifício tão grande na caixa do dispositivo.

Talvez seja uma maneira de carregar a bateria mais rapidamente, embora isso signifique que os utilizadores vão ter de trocar de carregadores atuais do Apple Watch!

