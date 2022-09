Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para setembro

Ainda estamos no verão, mas os dias mais frescos já se fazem sentir. E, com o frio, chega também o regresso à escola e as famílias preparam esse momento com a preparação e aquisição de todos os materiais necessários. Mas haverá certamente sempre algum espaço para o entretenimento, nomeadamente para os conteúdos que a Netflix disponibiliza.

Desta forma, hoje deixamos os filmes e as séries que vão estrear na plataforma de streaming neste mês de setembro de 2022.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - Amor em Verona

Nesta comédia romântica leve ambientada em Verona, na Itália, uma romântica inverterada é obrigada a dividir uma casa com um estranho insensível, mas encantador.

O filme Netflix estreou no dia 1 de setembro.

Amor em Verona

Dia 2 - Ivy e Bean: Fantasmas na Escola

Neste mistério para a família toda, as amigas Ivy e Bean unem-se para investigar aparições e sons estranhos que estão a chegar da casa-de-banho da escola.

A estreia deste filme aconteceu no dia 2 deste mês.

Ivy e Bean: Fantasmas na Escola

Dia 2 - O Diabo em Ohio

Emily Deschanel (Bones) interpreta uma psiquiatra que decide trabalhar com um detetive para investigar uma seita satânica.

Esta série estreou no dia 2 de setembro.

O Diabo em Ohio

Dia 3 - As Três Irmãs

Três irmãs, cuja única coisa que lhes resta é a amizade que as une e nunca têm dinheiro, envolvem-se numa conspiração relacionada com os ricos e poderosos.

A série foi para o ar a 3 de setembro.

As Três Irmãs

Dia 7 - Predadores Indianos: O Diário de um Assassino em Série

O caso do homicídio de um jornalista é fechado quando as autoridades identificam um suspeito, mas um diário aponta para mais de 13 vítimas e, possivelmente, canibalismo.

Esta série documental vai estrear no dia 7 deste mês.

Predadores Indianos

Dia 9 - O Fim do Caminho

A viúva Brenda é uma mãe que luta com unhas e dentes para proteger a família quando, numa viagem de carro, um homicídio e um saco de dinheiro os põem a todos em perigo.

Pode ver este filme Netflix a partir do dia 9 deste mês.

O Fim do Caminho

Dia 9 - Cobra Kai T5

Décadas após a competição que lhes mudou a vida, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de regresso neste sequela dos filmes "Momento da Verdade".

Esta é uma série Netflix e a quinta temporada estreia dia 9 de setembro.

Cobra Kai

Dia 9 - Narco-Saints

Um empresário comum junta-se a uma missão governamental secreta para capturar um barão da droga coreano na América do Sul.

Esta série Netflix é baseada em acontecimentos verídicos e estreia também no dia 9 deste mês.

Narco-Saints

Dia 16 - Justiceiras

Uma jovem popular que perdeu o seu estatuto numa escola privada faz um acordo com uma aluna nova para ambas se vingarem dos inimigos em comum.

Este filme original da plataforma de streaming estreia a 16 de setembro.

Justiceiras

Dia 16 - Uma Casa à Deriva

Num verão fatídico, um grupo de crianças fica à sua mercê num prédio abandonado e só a refletir sobre elas mesmas é que poderão encontrar o caminho para casa.

Pode ver este filme a partir do dia 16 deste mês.

Uma Casa à Deriva

Dia 16 - Santo

Dois polícias de lados opostos do Atlântico entram numa caça desesperada por um traficante de droga internacional cujo rosto nunca foi revelado.

Esta série vai para o ar no dia 16 de setembro.

Santo

Dia 16 - Fate: The Winx Saga T2

Um grupo de fadas aprende a dominar os seus poderes mágicos enquanto lida com o amor, as rivalidades e ainda com os monstros que ameaçam a sua existência.

A segunda temporada desta série Netflix vai também estrear a 16 de setembro.

Fate: The Winx Saga

Dia 21 - O Perfumista

Para recuperar o olfato e o seu amor, uma detetive une esforços com um perfumista que usa métodos fatais para criar o aroma perfeito.

Este filme vai para o ar no dia 21 deste mês.

O Perfumista

Dia 22 - Dinheiro Fácil: A Série T2

Sem a oportunidade de conseguir um financiamento legítimo para montar uma startup, Leya decide acionar os seus contactos no mundo do crime.

A segunda temporada desta série Netflix vão estrear a 22 de setembro.

Dinheiro Fácil. A Série

Dia 23 - Lou

Uma mulher solitária que leva uma vida pacata com o seu cão enfrenta os elementos e o seu passado sombrio quando a filha da vizinha é raptada durante uma tempestade.

Este filme vai estrear no dia 23 deste mês.

Lou

Dia 23 - Athena

O trágico assassínio de um rapaz desencadeia uma guerra na comunidade de Athena, com os irmãos mais velhos da vítima no centro do conflito.

O filme Netflix vai para o ar a 23 de setembro.

Athena

Dia 24 - Dinastia T5

Os Carringtons e os Colbys lutam pelo controlo da sua fortuna, e da dos seus filhos, nesta versão moderna da clássica novela de horário nobre.

A quinta temporada desta série Netflix estreia a 24 de setembro.

Dinastia

Dia 28 - Too Hot to Handle Brasil T2

São solteiros atraentes a socializar num verdadeiro paraíso por um prémio de 100 mil dólares. Mas não há bela sem senão, pois só ganham se abdicarem dos prazeres do sexo.

Os novos episódios desta série vão estrear a 28 de setembro.

Too Hot to Handle Brasil

Dia 28 - Blonde

Este relato ficcionado de Marilyn Monroe reimagina a turbulenta vida privada da lenda de Hollywood... e o preço elevado que pagou pela fama.

Este filme estreia também a 28 deste mês.

Blonde

Dia 28 - Inside the World's Toughest Prisons T6

Esta série mostra as mais duras prisões em todo o mundo, onde a segurança é extremamente apertada e onde vivem muitos dos mais perigosos criminosos do planeta.

A sexta temporada vai para o ar a 28 de setembro.

Inside the World's Toughest Prisons

Dia 29 - A Imperatriz

A rebelde Isabel apaixona-se pelo Imperador Francisco e torna-se na sua noiva, mergulhando num mundo de tensões e intrigas da corte vienense.

Vai poder ver esta série a partir do dia 29 deste mês.

A Imperatriz

