A pressão na Internet pode ser pesada e levar serviços a fazer o que agora aconteceu ao PornHub. Este popular site pornográfico foi bloqueado do Instagram e a sua conta foi removida, tendo ficado inacessível, não devendo regressar novamente.

Este foi um processo que aconteceu de forma direta, sem ter sido apresentada uma razão. Tudo aponta para que tenha sido o resultado de muitas pressões e várias denuncias, que vinham a acontecer há algum tempo.

Apesar do seu sucesso inegável na Internet, o PornHub tem estado a ser alvo de um escrutínio grande há muito tempo. São vários os grupos de cidadãos que procuram derrubar este site e os vídeos que são partilhados pelos seus utilizadores.

As acusações são várias e sustentam-se na partilha de conteúdos sexuais, não se limitando aos adultos. Vários grupos acusam o PornHub de permitir, distribuir e lucrar com violações, abuso infantil, tráfico sexual e abuso sexual baseado em imagem criminosa.

A mais recente ação foi mesmo a remoção da conta do Instagram do PornHub, fruto de denuncias realizadas. Aparentemente esta remoção aconteceu durante o fim de semana e foi tomada de forma unilateral, sem que tenha sido dada qualquer justificação ou razão.

Instagram: “We removed Pornhub’s account…”



Have a good weekend. pic.twitter.com/o9rIDlGyBa — Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) September 3, 2022

Com 13,1 milhões de seguidores e 6.200 publicações, a conta do Instagram do PornHub tinha o cuidado de manter os seus conteúdos dentro das regras definidas pela rede social da Meta. Ainda assim, a decisão avançou e está a ter efeito nesta conta.

A decisão do Instagram, e da Meta, junta-se a de outras empresas de peso que se recusam a fazer negócios com o PorhHub. A lista é grande e inclui a Visa, Mastercard, Discover, PayPal, Grant Thornton, Heiz, Unilever, Roku e várias muitas outras bem conhecidas. A de maior impacto e visibilidade aconteceu em 2020 com o boqueio da Visa e da Mastercard.

O PornHub ainda não se manifestou sobre esta questão, mas na verdade não se espera que venha a comentar o assunto. As restantes redes sociais deste site dedicado à pornografia continuam ativas, não se esperando que venham a ser também bloqueadas no futuro próximo.