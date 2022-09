Quando a Samsung lançou os novos modelos dos Galaxy Z Fold e Z Flip, apresentou também uma nova atualização da sua personalização do Android, a One UI 4.1.1. Esta não está ainda associada à última versão do sistema da Google, mas baseia-se sim na versão 12L.

Estava prometido pela Samsung que esta atualização iria ser tornada pública, ainda sem uma data específica. Esse momento chegou finalmente e, segundo a marca, o Android 12L já está a ser distribuído para os modelos anteriores, com todas as novidades que esta versão traz.

Samsung traz agora o Android 12L

A Samsung está comprometida em manter os seus smartphones atualizados com as mais recentes versões do Android. Mesmo no caso do dobráveis, a marca tem apostado neste movimento e a prova disso está na mais recente atualização que foi anunciada pela marca.

Esta está focada nos modelos anteriores dos smartphones dobráveis e quer assim trazer para estes o Android 12L. Este é dedicado aos tablets e aos smartphones com ecrãs maiores, tirando assim partido dos ecrãs com maiores dimensões e com recursos diferentes dos modelos mais tradicionais.

As novidades do Galaxy Z Fold

Dedicado ao Galaxy Z Fold 3 e ao Galaxy Z Flip 3, esta atualização tem algumas melhorias muito específicas. Assim, e no caso do modelo maior, a Samsung traz assim a taskbar, que se integra de forma única, estando sempre presente e de acesso direto.

Há ainda outras novidades como uma atualização do multitask, o que trazem melhorias às janelas flutuantes, ao drag and drop e ao ecrã dividido. Na usabilidade, há também mudanças na interface da câmara fotográfica, para ser assim usada em qualquer um dos ecrãs, não apenas para as selfies.

O Z Flip também vai ter mudanças

O Galaxy Z Flip 3 também tem novidades a chegar, sendo a maioria focada no Cover Screen. Será possível aceder aqui à câmara fotográfica e aos modos que esta fornece. Também haverá acesso diretos aos contactos e a outras funcionalidades que até agora não estavam disponíveis.

A Samsung irá também trazer novidades para o Galaxy Watch, com muitas alterações. Por agora, e no campo dos smartphones dobráveis, serão os modelos anteriores a receber. Mais tarde, e de forma gradual, esta atualização chegará a versão 2 destes mesmos smartphones.