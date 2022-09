A UE está apostada em dar aos seus cidadãos o que muitas marcas se recusam a oferecer, apesar de ser lógico e necessário. Para o conseguir tem aprovado algumas medidas que limitam ou condicionam as empresas, mas que funcionam para o lado dos clientes.

Depois de vermos aprovar a porta de carregamento universal, baseada no USB-C, a União Europeia quer agora aprovar uma nova medida. Quer garantir que os smartphones e outros equipamentos se mantenham atualizados durante um mínimo de 5 anos desde a sua venda.

Mais uma medida inteligente da UE

Como se sabe bem, um dos maiores problemas do Android é a falta de atualizações constantes dos smartphones. Muitas marcas estão a evoluir nesta área e a garantir mais anos de novas versões e correções de segurança, mas aparentemente ainda não é suficiente, aos olhos da UE.

Assim, e para dar continuidade ao que tem vindo a preparar ao longo do tempo, tem em análise uma nova proposta. Esta quer obrigar as marcas a garantir que os seus equipamentos recebem mais atualizações e que não ficam esquecidos no tempo, abandonando assim os utilizadores.

Android e outros com mais atualizações

O que está proposto é que as marcas passem a garantir para os seus equipamentos, e não apenas os smartphones, 5 anos de atualizações. Estas não têm de ser novas versões dos sistemas operativos, mas sim correções de segurança e novas versões que mantenham estes atualizados.

A UE não se quer ficar por aqui e quer ainda mais das marcas que operam no seu território. Para isso vai também propor que estas ofereçam peças e serviços de reparação durante o mesmo período de 5 anos em que entendem que os smartphones e outros dispositivos devem ter como tempo útil de vida.

Mais medidas para as marcas de smartphones

Muito interessante também é a proposta da UE associada às baterias. Este documento foca-se também na necessidade de os fabricantes satisfazerem padrões rígidos de longevidade das baterias ou trazer de volta as baterias simples de trocar, como muitos telefones mais antigos ofereciam.

As medidas da UE procuram focar-se em dois pontos essenciais. Em primeiro lugar dar aos consumidores um tempo de vida maior aos seus equipamentos e em segundo lugar garantir que estes conseguem evitar que seja criado ainda mais lixo eletrónico, poupando assim o ambiente.