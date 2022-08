Mesmo com toda a confusão que são as atualizações no universo Android, a Samsung tem-se demarcado. A marca garante cada vez mais tempo de novidades e de correções de segurança.

A prova disso mesmo parece surgir agora com uma atualização que ninguém estava à espera. Veio para os Galaxy S7 e S8 e foca-se num elemento que parece ter um problema. Falamos do GPS, que assim ganha uma nova fiabilidade.

Lançados em 2016 e 2017, os Galaxy S7 e S8 estavam já sem qualquer atualização desde o ano passado. A Samsung marcou o fim de vida das correções de segurança destes equipamentos, algo normal e que segue as políticas definidas pela marca.

É assim pouco normal e até um pouco surpreendente a chegada de duas novas atualizações para estes smartphones. Estas duas novas versões do firmware destes smartphones procuram trazer mais estabilidade para o GPS destes equipamentos.

Do que foi visto, e no caso do Galaxy mais antigo, a Samsung trouxe a versão G93*FXXU8EVG3 para dois modelos. Falamos do Galaxy S7 e S7 Edge, que assim têm acessível uma atualização relativamente pequena e que está marcada como tendo apenas 31 MB.

O mesmo acontece com o modelo mais recente desta lista, que recebe da Samsung a versão G95*FXXUCDVG4. Neste caso temos os Galaxy S8 e S8+, que têm a chegar uma atualização bem maior e que está identificada como tendo 420 MB de tamanho para download.

Do que se sabe, a Samsung não deverá limitar esta atualização a estes modelos de smartphones. Espera-se que seja alargada a modelos mais antigos e que também já perderam o suporte de software. Modelos mais recentes devem também ser abrangidos com esta onda de correções no GPS.

A Samsung volta assim a mostrar que está na liderança no campo das atualizações nos seus smartphones e no Android. A marca alargou recentemente para 4 anos a chegada de novas versões e 5 anos de correções de segurança, quer para aos seus Galaxy, quer para os restantes modelos.