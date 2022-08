A privacidade sempre foi um tema controverso quando o assunto é a rede social TikTok. Esta plataforma tem ganho cada vez mais adeptos e visibilidade, levantando algumas questões básicas e que nem sempre têm as respostas esperadas. Agora surge uma informação importante sobre a app móvel desta rede social e não é nada positiva.

Do que é avançado, o TikTok pode estar a registar tudo o que os utilizadores fazem no browser interno desta app.

TikTok a agir no lado negro da privacidade?

Não tem sido muito transparente a questão do tratamento dos dados dos utilizadores do TikTok. Várias vezes o dedo foi apontado para eventuais utilizações abusivas destes dados, sem que tenha sido registada alguma conclusão.

Agora surge mais uma questão, descoberta por Felix Krause, um investigador de software e fundador da Fastlane. Este relata que o browser interno do TikTok poderá estar a espiar os utilizadores, indo ao ponto de registar o que está a ser escrito, sem o consentimento dos mesmos.

Segundo o que Felix Krause relata, o browser do TikTok regista os toques no ecrã, a área de transferência do smartphone e muito mais. Estes dados podem facilmente incluir dados pessoais como usernames e passwords, dados de cartões de crédito e muito mais informação.

Para o conseguir, o TikTok injeta código JavaScript nas páginas visitadas e que são acedidas pelas publicações partilhadas. Esta é uma prática cada vez mais vista, mas não de forma tão abusiva e invasiva como está a ser feito neste caso.

O TikTok já respondeu a esta questão, ainda que de forma evasiva. A empresa revelou que usa este código JavaScript para despiste e de problemas e para avaliar o desempenho deste elemento e das páginas visitadas. Revelou ainda que é uma prática realizada por outras plataformas.

A rede social revelou ainda que este código JavaScript faz parte de um kit de desenvolvimento (SDK) de terceiros, que inclui recursos que o TikTok não utiliza. Ainda assim, volta a ficar a dúvida sobre a privacidade nesta rede e a forma como usa a informação que (eventualmente) recolhe.