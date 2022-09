Scars Above, thriller de ficção cientifica anunciado

A Gamescom costuma ser pródiga em anúncios de jogos altamente interessantes e que captam a atenção de imediato. É o caso deste Scars Above, apresentado este ano.

Um thriller de ficção cientifica em desenvolvimento pela equipa sérvia, Mad Head Games. Venham ver..

A equipa de desenvolvimento sérvia Mad Head Games viu o seu próximo jogo, Scars Above, ser apresentado na Gamescom deste ano.

Um titulo de ficção cientifica que, um pouco à semelhança do que sucedeu no filme "Primeiro Contacto", tem como inicio o aparecimento de uma enigmática e gigantesca estrutura alienígena da Terra, acabando por estacionar na nossa órbita. A Humanidade intitula esse gigantesco objeto voador não identificado de The Metahedron.

Todos os habitantes da Terra ficam expectantes em relação ao objeto, e aos seus propósitos sendo criada uma organização para o seu estudo e investigação: Sentient Contact Assessment and Response team (SCAR), composta apenas por cientistas e engenheiros.

No entanto, as coisas não correm bem como idealizado e, de certa forma, The Metahedron transporta a equipa através do espaço para um misterioso planeta extra-solar.

Scar Above convida o jogador a desempenhar o papel da Dra. Kate Ward, um dos membros da SCAR, que acorda atordoada e sozinha num um ambiente estranho e hostil. Determinada a sobreviver, Kate terá de fazer tudo para encontrar o resto da equipa e desvendar o mistério por trás do que aconteceu.

Kate é uma astronauta e cientista e não uma soldado, mas é uma mulher de recursos que não terá qualquer tipo de problema em usar armas e outros tipos de ferramentas e dispositivos para investigar este estranho planeta.

Sendo uma cientista, Kate tem uma mente mais analítica e um conjunto de ferramentas que lhe permite extrair informação dos locais por onde passa, seja pelo scan de artefatos, de materiais ou mesmo de criaturas que vai encontrando. Dessa forma, vai criando um compêndio de informação sobre este estranho planeta o que a vai ajudar no decorrer da sua aventura.

É com base também nessas análises que Kate vai adquirindo conhecimento e capacidade para criar armas, ferramentas e outros dispositivos que lhe permitirão desbloquear habilidades novas.

Enquanto explora e investiga este local, Kate terá encontros que a obrigarão a combater à distância com armas ou corpo-a-corpo e, muitas vezes, a correr pela sua vida sendo necessário manter a forma física e stamina de Kate em boa estado. Isto é indicado por uma barra de stamina que a Mad Head Games revelou ser gerida através de consumo de alimentos.

O jogo terá uma forte componente de exploração. Trata-se de um planeta, inspirado em filmes de ficção cientifica que se encontra repleto de paisagens distintas e alienígenas, incluindo zonas alagadas, locais gelados, cavernas gigantescas, ruínas de uma civilização antiga e mesmo algumas instalações alienígenas. Cada um desses locais, além da sua beleza impar, apresentará ao jogador vários desafios próprios, inimigos específicos, segredos por desvendar e algumas surpresas mais...

Scars Above encontra-se em desenvolvimento para Windows ainda sem data concreta de lançamento.