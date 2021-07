Oukitel C21 Pro – Desing de excelência, grande bateria e câmara de 21 MP por menos de 100€

O novo Oukitel C21 Pro surge integrado no segmento de entrada de gama, à venda por cerca de 83 €. Este segmento tem uma elevada procura e é importante apresentarmos soluções que respondam às necessidades dos diferentes tipos de consumidores. Neste caso concreto, o smartphone destaca-se desde logo pela sua estrutura com traseira em vidro e design ergonómico, pela grande bateria e por também integrar uma câmara com sensor Sony de 21 MP.

Venha conhecer mais pormenores deste smartphone.

As especificações do Oukitel C21 Pro

O Oukitel C21 Pro é apresentado como um smartphone com um grande ecrã completo, traseira em vidro e uma estrutura confortável de usar, dadas as suas dimensões de 162 x 75 x 9 mm.

O ecrã de 6,38″ tem margens reduzidas e a câmara surge no canto superior esquerdo a perfurar o ecrã. A proporção é de 19,5:9 e tem uma resolução de 720 x 1560 píxeis, conivente com a gama onde se insere.

Ainda olhando aos pormenores de design, o smartphone apresenta na lateral o sensor de impressões digitais, num acesso rápido e junto aos botões de volume, sobre o botão de power.

O módulo de câmaras principal conta com três câmaras. A câmara grande angular tem um sensor Sony de 21 MP, há depois uma câmara macro de 2MP e uma de 0,3MP que servirá apenas de auxílio para fotos com efeito desfocado. A câmara frontal é de 8 MP.

O Oukitel C21 Pro vem equipado com um processador da MediaTek Helio P22, tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Já a bateria conta com uma capacidade de 4000 mAh. Considerando o conjunto de especificações, esta bateria deverá oferece uma autonomia para mais de dois dias.

Há ainda que referir que o Oukitel C21 Pro vem com Android 11, tem suporte para dois cartões SIM ou um SIM + microSD e sistema de geolocalização (GPS + GLONASS + Beidou + Galileo).

Está disponível em lilás, verde e preto, com um preço de 83,15 €. De referir que existe um passatempo a decorrer onde estão 10 prémios em sorteio, incluindo 2 smartphones C21 Pro, 3 smartphones Y1000 e ainda 5 earbuds com TWS.

Oukitel C21 Pro