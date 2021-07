A decisão da OPPO e da OnePlus está tomada e será mesmo para avançar dentro a em breve. Estas marcas vão-se fundir-se, sem que, no entanto, percam a sua identidade e a sua capacidade de lançar os seus smartphones.

Havia ainda a questão do que aconteceria ao OxygenOS e ao ColorOS, sendo aqui também garantida a separação. Agora, e para relançar os desenvolvimentos, a OnePlus vai fundir o OxygenOS com o ColorOS de OPPO.

Apesar de muitos não concordarem ou entenderem esta mudança, a OnePlus passou a ser uma marca debaixo da alçada da OPPO. Com uma origem e uma gestão comum e centralizada, estas duas marcas passam assim a colaborar mais diretamente entre si.

Esta união vai permitir a partilha de recursos e de desenvolvimentos que sejam realizados. Esta união não será só a nível do hardware e ada sua capacidade, mas vai mais longe e será aplicada no Android e nas personalizações que o OxygenOS e o ColorOS trazem.

Ao mesmo tempo que a OnePlus anunciou que vai alargar os períodos de atualização dos seus smartphones, a marca revelou mais. Revelou que vai fundir o OxygenOS com o ColorOS, para assim ganhar no que toca ao desenvolvimento e a novas funcionalidades no futuro.

Não se esperam mudanças visuais nestes sistemas, mas, na verdade, no seu núcleo, tudo será comum em ambas as marcas. Era algo que não se esperava que acontecesse já, mas que, na verdade, é lógico e até essencial. Assim, e com um ramo comum, será mais simples à OnePlus e à OPPO terem novidades.

Estas novas versões, com um núcleo único vão chegar em breve nos novos modelos que sejam lançados. Quanto aos atuais, a novidade chegará com a migração para o Android 12, algo que só acontecerá depois de agosto, altura em que a Google lançará a versão final deste sistema.

Mesmo sendo algo que é lógico, esta fusão do OxygenOS com o ColorOS terá um impacto. Poderá significar o fim para breve da primeira, sendo que tudo se limitará a diferenças estéticas pontuais. Ao mesmo tempo, acaba por contrariar o que OPPO revelou ao anunciar a união com a OnePlus.