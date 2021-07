Porsche recolhe 43 mil elétricos Taycan por problema que causa perda repentina de energia

Os carros elétricos são o futuro. Atualmente já poucos acreditam que a indústria automóvel dê um passo atrás nesta aposta. Contudo, ainda há, e haverá, por muito tempo, as chamadas dores de crescimento. Problemas que as marcas vão ter de suportar no fabrico de uma nova geração de máquinas. Como tal e à imagem de outras marcas, a Porsche vai ter de recolher uns milhares do seu elétrico.

A gigante alemã vai ter de recolher cerca de 43 mil elétricos produzidos e entregues até junho devido a um problema de software. Este “bug” causa perda repentina de energia no carro a qualquer velocidade.

Porsche Taycan tem um bug no software

Se tem um Porsche Taycan então poderá estar dentro dos clientes que irão ser chamados para levar o carro à marca. Segundo informações o “recall” afeta todos os veículos Taycan produzidos e entregues até junho.

De acordo com o executivo da Porsche, Klaus Rechberger, o problema foi observado em cerca de 130 carros, embora não tenha havido relatos de acidentes ou ferimentos relacionados a este bug até ao momento. O erro no software já foi corrigido nos modelos mais novos do Taycan, conforme referiu a Porsche na sexta-feira.

“Um workshop que será gratuito deve ocorrer o mais rápido possível e a atualização do software levará cerca de uma hora.

Referiu a Porsche no blog.

O problema e a possível recolha foram relatados pela primeira vez pela Bloomberg no início desta semana. Foram vários testemunhos de proprietários nos EUA a dar conta que o seu Porsche se desligava repentinamente. Esse facto levou a uma investigação da Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário do Departamento de Transporte dos EUA em maio, segundo pessoas a par do assunto.

Sem aviso o carro elétrico desligava-se a qualquer velocidade

Num documento datado de 17 de maio, a NHTSA diz que recebeu nove reclamações sobre o problema, que descreve como uma “perda de força motriz em movimento a qualquer velocidade sem avisar o condutor”. Todas as reclamações diziam que a energia era desligada sem qualquer aviso ou mensagem de erro sobre uma falha na bateria, com seis dos carros a recusarem-se a reiniciar depois de perder energia.

A marca não disse para onde os carros com este problema foram vendidos. Segundo o que é referido na sua nota, a empresa refere apenas que:

A Porsche está a rever e a atualizar o software para a eletrónica de potência e a unidade de controlo do motor em aproximadamente 43.000 unidades dos veículos Taycan e Taycan Cross Turismo dos modelos dos anos 2020 a 2021, dos quais cerca de 3.400 estão na Alemanha.

Em Portugal, segundo o representante, há 78 veículos que serão chamados para corrigir o problema.

Recolha não terá grande impacto nas contas da Porsche

Dado o sucesso da linha até agora, este recall provavelmente não terá um grande impacto nos resultados financeiros da Porsche. No entanto, ressalta os desafios únicos que as empresas enfrentam na mudança de motores térmicos para motores elétricos mais complexos tecnologicamente.

Várias vezes já foi notícia que a Tesla teve de fazer a recolha de milhares de carros elétricos para corrigir problemas. No início deste ano, a marca americana recolheu mais de 135 mil carros para corrigir um problema na consola dos seus elétricos.

Mais recentemente, as autoridades chinesas ordenaram que a Tesla, fizesse um recall de dezenas de milhares dos seus veículos por questões de segurança.

Conforme foi também dado a saber, na semana passada, a fabricante de Elon Musk lançou uma atualização de software via OTA. Esta atualização, que foi apontada como um “recall”, chegou para corrigir o recurso do piloto automático em quase 300.000 veículos depois que uma investigação do regulador de mercado da China descobriu que o sistema de Cruise Control dos carros poderiam ser ativado por acidente, fazendo com que os veículos acelerassem inesperadamente.

