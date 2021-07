Obter o Certificado digital COVID online não é propriamente difícil. No entanto, tal obriga que as pessoas tenham Internet e que saibam seguir os respetivos procedimentos.

Para ajudar os utilizadores, o Certificado digital COVID pode ser obtido nos Espaços Cidadão.

O certificado digital COVID da UE abrange a vacinação, teste ou recuperação da COVID-19 e está disponível em formato digital e em suporte papel.

Como obter já o seu Certificado Digital COVID?

Obter o seu Certificado Digital COVID é um processo relativamente simples. Para isso basta que aceda aqui e escolher o tipo de certificado:

Certificado de Vacinação

Certificado de Testagem

Certificado de Recuperação

Caso pretenda obter já o seu Certificado Digital COVID basta que aceda aqui. Em alternativa pode ser pedido num dos mais de 750 Espaços Cidadão que existem em Portugal continental, anunciou este sábado o Governo.

O Governo refere que o “pedido presencial nos Espaços Cidadão é uma alternativa ao pedido online disponível através do portal do SNS24” e que o serviço “pode ser efetuado em todos os Espaços Cidadão, com exceção daqueles que se localizam dentro das Lojas de Cidadão“. Até ao dia 30 de junho foram realizados mais de mil pedidos de certificado nestes balcões.

O ministério da saúde refere que…

Este documento digital facilita a circulação das pessoas de forma segura, dentro e fora de Portugal. Pode ser utilizado para ter acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local, como restaurantes e hotéis, onde, de acordo com as medidas específicas decididas no último Conselho de Ministros, é exigida a apresentação de certificado digital ou teste negativo em todo o território continental

Este documento é gratuito e os Estados-Membros poderão utilizá-la para fins nacionais, se tal estiver previsto na legislação nacional. Os Estados-Membros devem abster-se de impor restrições de viagem adicionais aos titulares de um certificado UE de COVID digital, a menos que sejam necessárias e proporcionadas para salvaguardar a saúde pública – saber mais aqui.

Leia também…