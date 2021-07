Nvidia apresenta gráficas RTX 3080 personalizadas por modders

A Nvidia apostou forte nas suas placas gráficas da linha RTX 30. Desta gama, o modelo GeForce RTX 3080 foi dos mais requisitados e procurados pelos consumidores, sejam estes jogadores ou mineradores.

Agora a fabricante norte-americana aproveitou o evento Bilibili World 2021 para mostrar ao mundo algumas versões personalizadas por modders da sua RTX 3080.

Nvidia mostra as gráficas RTX 3080 personalizadas por modders

O evento Bilibili World 2021 acontece na China do dia 9 a 11 de julho. E a Nvidia utilizou a oportunidade para revelar várias placas gráficas GeForce RTX 3080 personalizadas por modders. Para quem não conhece, a Bilibili é a maior plataforma de streaming de vídeos da China.

No evento foram exibidas três placas personalizadas, dois modelos da GeForce RTX 3080 e um da GeForce RTX 3080 Ti. Esta última acaba por ser uma homenagem aos 9 anos de Luo Tianyi, uma vocaloid chinesa. A máquina conta com um desenho em perfil da cantora virtual com tons azulados.

Outra gráfica, RTX 3080 foi inspirada no popular jogo RPG chinês The Legend of Sword and Fairy. Trata-se de uma história baseada na mitologia chinesa e a gráfica apresenta-se pintada em azul e com pormenores em tons brancos, tendo também inscrito o nome do jogo na parte central.

Por sua vez, a terceira GPU, também GeForce RTX 3080, é alusiva à equipa Chengdu Hunters do Overwatch. Como tal, conta com o laranja como sendo a cor dominante e alguns detalhes a preto. O nome da equipa aparece gravado na parte preta, tendo ainda o desenho da mascote do panda na zona central.

Mas, caso tenha gostado destas personalizações, a má notícia é que os equipamentos não estão à venda. Por sua vez, servem apenas como produto de marketing da Nvidia na China.

Se por um acaso estas gráficas vierem a ser comercializadas, é bom que se destinem ao segmento dos jogos. Pois se forem parar às mãos dos mineradores, era uma pena ficarem neste estado.