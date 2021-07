Homem é detido em Hong Kong com 256 processadores Intel colados ao corpo

Volte e meia o mundo da tecnologia presenteia-nos com histórias insólitas que nos deixam estupefactos. A notícia que hoje trazemos é a de um homem que foi detido em Hong Kong com nada menos do que 256 processadores topo de gama da Intel colados ao corpo.

Esta detenção aconteceu no âmbito de uma atual investigação das autoridades, e é mais uma das consequências provocadas pela acentuada crise industrial de escassez de chips.

A escassez de componentes é uma realidade que tem causado preocupações em todo o setor da indústria tecnológica. Este problema afeta o mercado dos smartphones, computadores, automóvel, eletrodomésticos e muitos mais.

Estima-se que a falta de stock de chips ainda exista por mais alguns longos meses. Como tal, as prateleiras estão vazias de determinados equipamentos e, nesse sentido, algumas pessoas cometem mesmo loucuras para conseguir alguns produtos.

Homem detido com 256 processadores Intel no corpo

De Hong Kong chega-nos a notícia de um homem detido no dia 16 de junho por trazer colados ao corpo 256 processadores Intel.

O homem é um motorista que fazia a viagem de Hong Kong a Macau. Durante o caminho o homem foi mandado parar pelas autoridades e apresentava-se muito nervoso. Mas o motivo foi depois descoberto pois o motorista trazia toda essa quantidade de CPUs Intel topo de gama agarrados ao corpo. Os chips foram amarrados às pernas e costas do homem com papel aderente.

No total, os equipamentos valiam um montante bastante elevado. Segundo as informações, os 256 processadores foram avaliados em 800.000 yuans, um pouco mais de 100.000 euros, segundo a conversão à taxa atual.

Em concreto, tratavam-se de chips da 10º geração da Intel, produzidos num processo de fabrico de 14nm. Os modelos detetados foram os processadores Intel Core i7-10700 e Intel Core i9-10900K.

Este não foi caso único pois a 26 de junho outro motorista foi preso no mesmo local com 52 CPUs Intel escondidos no assento.

Todas estas detenções fazem parte de uma investigação na qual, só nesta semana, as autoridades apreenderam um camião com mercadorias que tentava passar ilegalmente mais de 2.200 CPUs, mais de 1.000 memórias RAM, cerca de 630 smartphones e 70 produtos cosméticos.

O camião foi intercetado à saída da zona de controlo de Lok Ma Chau e o motorista de 57 anos foi detido. Os produtos aprendidos encontravam-se divididos em 10 diferentes caixas e o valor estimado da apreensão ronda os 4 milhões de dólares.