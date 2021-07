Já viu um robô a caminhar na areia? Facebook dá uma ajuda…

Já viu um robô a caminhar na areia? O Facebook está a desenvolver uma solução inovadora de Inteligência artificial.

O mundo da robótica tem vindo a crescer de uma forma muito interessante. O comportamento das máquinas (robôs) como seres humanos tem vindo ser alcançado aos poucos e isso vê-se na movimentação dos robôs.

O Facebook revelou recentemente que alcançou mais uma meta na área de inteligência artificial. Chama-se RMA (Rapid Motor Adaptation) e é um sistema inovador que permite que um robô com pernas se adapte de forma inteligente a todo o tipo de terreno e circunstâncias novas.

Com a ajuda de inteligência artificial, um robô consegue caminhar adaptando-se às mudanças no terreno enquanto as enfrenta, em tempo real.

Caminhar no nosso mundo é um grande desafio para um robô: as mudanças no terreno podem significar lidar com diferenças de fricção, forças de contacto, superfícies acidentadas e inclinações assim como possíveis danos na própria estrutura (do robô). Como a inteligência artificial tem de se adaptar no momento, isso significa que o robô não pode aprender por tentativa-erro.

RMA (Rapid Motor Adaptation) – sistema inovador do robô

O RMA é o primeiro sistema totalmente baseado na aprendizagem que permite aos robôs adaptarem-se a um cenário novo, ao explorarem e interagirem com o mundo.

Os testes desenvolvidos mostram que os robôs com sistema RMA conseguem ultrapassar outros sistemas ao nível de performance: enfrentam novos obstáculos no terreno, adaptam-se a um peso que tenham de carregar e prosseguem no percurso mesmo que tenham alterações de desgaste na sua estrutura. Um robô com tecnologia RMA consegue adaptar-se a situações nunca previstas pelos programadores – conseguindo manter a marcha caminhando sobre areia, lama, relva ou, até, lixo.

Alguns dos resultados em teste:

em 70% dos testes o robô caminhou com sucesso em trilhos na floresta

em 80% dos testes percorreu eficazmente terrenos com pedras ou cimento

conseguiu manter a sua posição quando recebeu uma carga de 12 quilos (que representa o total do seu peso).

Os robôs com sistema RMA poderão, um dia, dar apoio a uma série de situações como, por exemplo, dar assistência a missões de resgate, particularmente em locais que são perigosos ou de difícil acesso para os humanos.

