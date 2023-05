Consola ASUS ROG Ally vai chegar com um preço inicial de 599 dólares

O mercado das consolas portáteis tem-se expandido a uma velocidade interessante. E sobretudo depois da chegada da Steam Deck da Valve, outros modelos têm sido também revelados. Uma das consolas que já aqui temos falado é a ASUS Rog Ally e as últimas informações mostram que este equipamento vai chegar ao mercado com um preço inicial de 599 dólares, na versão com Ryzen Z1 e SSD de 256 GB.

Preço da consola ASUS ROG Ally vai começar nos 599 dólares

A ASUS revelou no dia 1 de abril que iria lançar a sua nova consola ROG Ally, mas a data não foi a melhor pois as pessoas pensaram que era uma brincadeira do Dia das Mentiras. Contudo, dias mais tarde, a empresa confirmou a existência do equipamento gaming e já adiantou que o mesmo pode chegar ao mercado antes do esperado.

Recentemente surgiram novas informações sobre esta consola de jogos pelo SnoopyTech, nomeadamente acerca do seu preço. Os detalhes revelados indicam que o preço desta ASUS ROG Ally vai começar nos 599 dólares e esta versão básica trará um chip APU AMD Ryzen Z1, 16 GB de memória RAM LPDDR5 e um disco SSD NVMe M.2 com uma capacidade de 256 GB. Por sua vez, a versão com o chip Ryzen Z1 Extreme, a mesma quantidade de memória RAM e SSD NVMe M.2 de 512 GB custará 699 dólares.

A AMD já havia descrito oficialmente algumas diferenças entre a APU Ryzen Z1 e a Z1 Extreme, os quais contam com a arquitetura Zen 4 para CPU e RDNA 3 para a GPU. As informações indicam que os dois chips foram criados para equipamentos portáteis de PC de alto desempenho. No fundo são uma versão personalizada da APU AMD Ryzen 7 7840U, a qual estará também presente noutras consolas como a AOKZOE A1 Pro/A2 e a AYENEO S2.

A ASUS já marcou o próximo dia 11 de maio para revelar oficialmente todas as informações sobre a consola ROG Ally.