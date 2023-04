Consola portátil ASUS ROG Ally vai chegar ao mercado antes do esperado

Atualmente um dos fatores que os utilizadores mais procuram a nível tecnológico é a mobilidade dos equipamentos e, como tal, o mundo gaming está a apostar fortemente no campo das consolas portáteis. A ASUS é uma das marcas que se virou agora para este setor e as últimas informações indicam que a sua recém anunciada consola ROG Ally vai chegar ao mercado antes do previsto.

Consola ASUS ROG Ally vai chegar antes do esperado

Há pouco menos de duas semanas informámos que a ASUS tinha anunciado a sua nova consola de jogos portátil ROG Ally. A notícia foi muito bem recebida entre os gamers, especialmente por aqueles que procuram equipamentos que possam levar para qualquer lado. Inicialmente, como o anúncio foi feito no dia 1 de abril, os consumidores consideraram que se tratava apenas de uma brincadeira do dia das mentiras, mas o produto foi depois confirmado no dia 3 de abril.

Na altura não foram divulgados detalhes sobre a data de lançamento da ASUS ROG Ally, mas agora a empresa taiwanesa revelou que a consola vai chegar ao mercado antes do esperado. Foi através de um curto tweet que a ASUS deu a notícia e convidou ainda os utilizadores da América do Norte a visitarem a loja BestBuy de forma a receberem um aviso assim que a consola esteja disponível para compra.

As informações anteriores mostravam que a ROG Ally seria mais poderosa do que a Steam Deck, sendo a primeira consola portátil com hardware superior ao equipamento da Valve e, possivelmente, a um preço mais competitivo.

Alguns leaks avançavam que a nova consola da ASUS deveria chegar no mês de outubro por um valor de 649 dólares na variente com capacidade de armazenamento de 512 GB e 889 dólares na versão de 1 TB. Mas agora tudo poderá estar mais perto do que se imagina.

Do que se sabe até agora, a ASUS ROG Ally será baseada numa APU AMD Ryzen (junção de CPU e GPU), com processadores baseados na arquitetura Zen4 e gráficos baseados em RDNA3. Espera-se um ecrã de 7 polegadas com resolução Full HD de 1.920 x 1.080 pixels a 120 Hz com tempo de resposta de 5 milissegundos e brilho máximo de 500 nits. Estas e outras características vão contar com o sistema operativo Windows 11 e com acesso gratuito, mas por tempo limitado, à plataforma de jogos Xbox Game Pass.