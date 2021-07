Full Self-Driving: Tesla começou a enviar a versão beta 9

Depois de uma longa espera, os condutores da Tesla terão finalmente acesso à versão beta 9 do software Full Self-Driving. Embora seja claro que não será uma condução totalmente autónoma, espera-se que o sistema de assistência ao condutor seja seguramente avançado.

Conforme prometido por Elon Musk, os condutores poderão, agora, usufruir da atualização tão esperada.

A atualização do software (2021.4.18.12) começou a ser carregada após a meia-noite de sexta-feira, possibilitando a milhares de proprietários de um carro Tesla o seu acesso. Estes haviam já comprado a atualização do Full Self-Driving e poderão finalmente utilizar uma panóplia de funcionalidades avançadas.

A promessa de Elon Musk foi sendo feita durante bastante tempo. Inicialmente, o CEO prometeu a nova versão, em 2018. No entanto, em 2019, recordava que a lançaria daí a um ano. Afinal, essa promessa só foi cumprida agora, uma vez que, no início deste mês, anunciou que o Full Self-Driving beta versão 9 seria lançado em breve. E, desta vez, foi.

Condutores facilitam alertas sobre o Full Self-Driving

Segundo Elon Musk, a nova versão agrega a maioria das questões conhecidas. Contudo, haverão certamente outras desconhecidas, pelo que os condutores devem permanecer atentos. Na atualização, a Tesla menciona melhorias na monitorização da câmara da cabina do condutor, de forma a verificar a atenção, além de visualizações atualizadas e maiores no visor do carro.

A segurança é sempre prioridade máxima da Tesla.

Disse o CEO.

Apesar do conceito do software Full Self-Driving, a Tesla aconselha os condutores a manter sempre os olhos na estrada e as mãos no volante. Na realidade, a fabricante poderia recorrer a um sistema mais avançado de monitorização do condutor, por forma a garantir que os clientes cumprem os protocolos de segurança e os conselhos.

Afinal, foram já vários os acidentes relacionados com este sistema, provocados pelo excesso de confiança dos condutores.