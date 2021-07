Hisense com um aumento das vendas de 113% na Europa

A Hisense é uma empresa tecnológica que foi fundada em 1969 na China. É um dos principais fabricantes mundiais de televisores, eletrodomésticos (frigorífico/congelador, equipamentos de cozinha) e ar condicionado.

De acordo com informações recentes, a empresa fortaleceu a sua posição no mercado europeu com um aumento das vendas de 113%.

Hisense com crescimento superior a 55% e 185% em mercados chave como Polónia e França

A Hisense, empresa líder em tecnologia de consumo, tem vindo a reforçar a sua relação com os consumidores e a sua ligação ao futebol desde o patrocínio do UEFA EURO 2016 tem tido um importante contributo, bem como toda a inovação tecnológica característica da marca. Como consequência, a sua notoriedade de marca registou um aumento de 6%.

Em 2021, os números da Hisense no mercado europeu mostram um crescimento anual de 113%, com um crescimento superior a 355% e 185% em mercados chave como Polónia e França respetivamente.

Durante os últimos anos, a Hisense abriu escritórios em países como Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido, entre outros países europeus. A Hisense também aumentou o investimento na Europa.

Em 2021, de janeiro a maio, as vendas dos modelos ULED TV U7 e ULED TV U8 aumentaram em 181% comparativamente ao ano anterior, e a receita em 258%.

A Hisense fabrica produtos personalizados de acordo com as diferentes necessidades de cada mercado. Por exemplo, devido aos altos níveis de humidade no Reino Unido, a Hisense ajusta as 1.200 rotações por minuto das máquinas de lavar e secar para 1.400 RPM com o objetivo que estas sequem melhor a roupa.

Com os novos filtros HI-NANO, integrados na gama de ar condicionado da Hisense e que são capazes de eliminar em 93.54% as partículas virais em apenas 2 horas. Após diferentes testes e certificações, ficou demonstrado o efeito inibidor sobre o novo coronavírus (SARS-CoV-2) por parte desta tecnologia.