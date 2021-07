No Place for Bravery, um RPG que foca o papel parental

A todos os pais que nos leem, até onde iriam para reencontrar os vossos filhos desaparecidos? Trata-se de uma ideia por detrás de No Place for Bravery, um RPG de ação dos brasileiros da Glitch Factory.

Trata-se de um tema emocional e bastante forte para ser transposto para videojogo. Venham conhecê-lo melhor.

A história de No Place for Bravery acompanha a vida de Thorn, um guerreiro veterano que após se retirar das lides da guerra, se vê apoquentado por constantes pesadelos sobre o seu passado sanguinário. Thorn vai sobrevivendo, mas com uma existência conturbada.

Quando um dia Thorn tropeça numa pista que pode ajudá-lo encontrar a sua filha, desaparecida há muito tempo, vê aí uma oportunidade de se redimir da sua vida de sangue e violência.

Thorn parte numa demanda pela sua filha mas também por si próprio. Durante o jogo, vai ser possível assistir a sentimentos de culpa e aos desejos de redenção de Thorn.

No Place for Bravery apresenta uma narrativa bastante forte e o jogo parece transportar uma mensagem forte acerca do papel das figuras parentais e as consequências que as suas decisões acarretam, em particular num quotidiano complicado e turbulento.

Como curiosidade, o facto de, segundo os responsáveis pelo jogo, esta mensagem retratar algumas experiências pessoais dos membros da Glitch Factory.

O jogo apresenta cenários fortemente pixelizados, repletos de detalhe e com texturas pintadas à mão que trazem ao jogo uma beleza diferente e que darão vida a este mundo decrépito. A cada segundo que passar em No Place for Bravery e o jogador vai sentir a atmosfera intensa e imersiva, enquanto luta por descobrir a filha de Thorn.

O combate em No Place for Bravery irá apresentar um ritmo elevado no qual a precisão e rapidez dos bloqueios marcarão a diferença entre vida e a morte. Os erros cometidos no jogo, serão punidos de forma grave pelo que o jogador irá sentir na pele a fragilidade de Thorn neste mundo perigoso e instável.

“As ações dos pais mantém-se vivas muito além do momento em que são os pais as executam” refere Matheus Queiroz, da Glitch Factory. “Ninguém sabe verdadeiramente como criar uma criança num mundo tortuoso e que não perdoa. Não há fórmulas mágicas e os erros acontecem, tendo de saber viver e lidar com eles. Este jogo constitui uma jornada que o jogador é que vai escrever e que representa todo este processo.”

No Place for Bravery será lançado no último trimestre de 2021 para Nintendo Switch e PC.