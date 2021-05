Terá Elon Musk exagerado acerca do Full Self-Driving?

A Tesla tem feito grandes promessas relativamente ao Full Self-Driving. Isto faz com que os amantes de carros criem grandes expectativas e que muita gente fale sobre o assunto. Mas terá Elon Musk exagerado acerca deste assistente?

Um leak diz-nos que, aparentemente, sim.

De acordo com uma declaração do diretor de Software do fabricante Autopilot feita ao Departamento de Veículos Automóveis da Califórnia, Elon Musk exagerou nas capacidades do sistema de Full Self-Driving (FSD).

Esta é a última prova da diferença entre o que Musk diz ao mundo sobre o Autopilot e as capacidades reais do software de Self-Driving. Para não ajudar Musk, a Tesla está a enfrentar uma investigação após o acidente de um dos seus veículos sem ninguém no lugar do condutor, que fez dois mortos.

As declarações de Elon Musk sobre a autonomia não estão à altura

“O tweet de Elon Musk não corresponde à realidade”, referiu a DMV da Califórnia, num comentário sobre a sua chamada telefónica com funcionários da Tesla – a que o Diretor do Software de Autopilot CJ Moore assistiu. “A Tesla está atualmente no nível 2”. O estado de nível 2 traduz-se numa capacidade de condução semi-automática, onde os condutores humanos ainda precisam de supervisionar o funcionamento do veículo.

Durante um telefonema em janeiro, Musk disse aos investidores da Tesla que estava “altamente confiante de que o carro será capaz de conduzir com fiabilidade superior à do ser humano ainda este ano”. Parece que Moore confundiu este comentário de chamada de rendimentos com um tweet, na sua relação com a DMV.

Em outubro de 2020, a Tesla revelou um novo produto a que chamou “Full Self-Driving” beta a pessoas que possuíam um Tesla como parte do seu Programa de Acesso Inicial. A atualização concedeu aos condutores o acesso ao sistema parcialmente automatizado do Autopilot, tanto nas estradas locais como nas ruas da cidade.

Full Self-Driving está longe da realidade

Musk disse que a sua empresa estava a avançar com atualizações do software “muito cautelosamente”. E isto faz sentido, uma vez que os condutores ainda precisam de manter as mãos no volante, e permanecer prontos para retomar o controlo do veículo a qualquer momento.

Mas o que faz menos sentido são as previsões idealistas de Elon Musk para que os seus veículos alcancem completa autonomia, especialmente quando a sua equipa de engenharia conta outra história.

Para já, os carros da Tesla são “auto-conduzidos” apenas no nome

Os carros da Tesla provavelmente não chegarão ao nível 5 (L5) de autonomia, o que significa que os seus carros não poderão conduzir em qualquer lugar, em quaisquer condições, sem qualquer supervisão humana até ao fim de 2021, de acordo com a declaração do funcionário da Tesla à DMV.

O rácio de interação do condutor teria de ser em magnitude de 1 ou 2 milhões de quilómetros por interação do condutor para passar a níveis mais elevados de automatização. A Tesla indicou que Musk está a exagerar nas taxas de melhoria ao falar sobre as capacidades L5.

Segundo a declaração do DMV.

“A Tesla não pôde dizer se a taxa de melhoria chegaria a L5 até ao final do ano”, acrescentou. Para muitos, é uma pequena surpresa que as palavras privadas da Tesla com a DMV sejam contrárias às declarações públicas de Musk sobre as capacidades autónomas da Tesla.

Outra declaração entre o Chefe do Departamento de Veículos Autónomos da DMV da Califórnia, Miguel Acosta, e o Advogado Geral Associado da empresa, Eric Williams, sugeriu uma disparidade semelhante. “Nem o Autopilot nem o FSD são sistemas autónomos, e atualmente nenhuma característica compreensiva, seja singular ou coletiva, é autónoma ou torna os nossos veículos autónomos”, disse ele.

Muito se espera das capacidades prometidas pela Tesla. Mas por agora, os carros “auto-conduzidos” da empresa não estão à altura do nome.