Destroços do foguetão Chinês podem cair em Portugal

Por esta altura são já vários os canais que têm dado destaque ao caso do Foguetão Chinês que está a cair de forma descontrolada em direção à Terra. Os especialistas alertam que há a possibilidade de os destroços do objeto atingirem várias cidades.

A reentrada na atmosfera deve acontecer entre as 02:00 horas deste sábado e a próxima segunda-feira. Há probabilidade dos destroços do foguetão Chinês cairem em Portugal.

Foguetão Chinês estará a 200 km da terra…

Tal como informamos, os destroços de um foguetão chinês (CZ-5B ) com 21 toneladas e mais de 30 metros de altura podem atingir áreas urbanas.

Este foguetão foi usado para colocar em órbita o módulo Tianhe da nova estação espacial chinesa. De relembrar também que este foguetão chinês (o Long March 5B) descolou no dia 29 de abril da Terra.

Segundo dados do site orbit.ing-now o satélite estará a cerca de 200 km de altitude.

De acordo com a RTP, Portugal pode ser um dos locais onde os detritos espaciais do CZ-5B, podem vir a cair, enquanto o foguete segue o seu caminho rumo à nova estação espacial da China.

A rota do CZ-5B vai, no que diz respeito à latitude, desde a zona Norte de Portugal até pouco abaixo do continente africano, estendendo-se nessa zona por toda a longitude do globo. Na Europa, para além de Portugal, há risco de cair em Espanha, no sul de Itália ou na Grécia. As regiões mais expostas são a da América Central, todo o continente africano, Médio Oriente e ainda os países da Ásia a sul de Pequim (incluindo o continente da Oceânia).

A zona assinalada a azul é a região onde orbita o CZ-5B, bem como a zona onde poderá cair | Infografia: Sara Piteira – RTP

Caso aconteça o que está previsto, esta não será a primeira vez que acontece algo do género. Em 1991, a aeronave russa Salyut 7, com 39 toneladas, caiu na Argentina de forma descontrolada.

O recorde da maior reentrada descontrolada pertence aos Estados Unidos da América, quando a estação Skylab, de 79 toneladas, despenhou-se, largando um rasto de detritos entre o oceano Índico e a Austrália.

