7 coisas que não deve fazer ao utilizar um computador público

Computadores públicos são úteis para várias finalidades como responder a um e-mail urgente, submeter um projeto com um prazo apertado, ou editar um documento antes de o imprimir a partir da biblioteca. Contudo, há certos erros comuns que podem arruinar a sua privacidade, infetar os seus dispositivos externos ou causar-lhe danos financeiros.

Portanto, descubra hoje 7 coisas que definitivamente não deve fazer ao utilizar um computador público.

Estas dicas podem ajudá-lo/a a proteger a sua privacidade, mas não tornam a proteção infalível. Portanto, reduza o mais possível o seu uso de computadores públicos e utilize-os só quando não tiver outra escolha.

Posto isto, ao utilizar um computador público:

1. Evite visitar sites sensíveis

Não importa quantas medidas preventivas esteja a tomar, existem certos sites que nunca deve visitar num computador público. Estes vão desde as suas contas financeiras e sociais até às suas contas comerciais e de compras com cartões de crédito.

Utilize o seu smartphone em vez de um computador público sempre que precisar de os visitar com urgência. Além disso, se não tiver outra escolha senão aceder a esses websites no computador, deverá limpar o seu histórico de navegação, cookies, autofill, e tudo o mais que possa representar um risco de segurança uma vez terminada a sua sessão.

2. Não ligue o seu smartphone a um computador público

Os computadores públicos são um terreno fértil para a propagação de vírus. Quando liga o seu smartphone a estes computadores, esses vírus podem chegar a ele. Para além de infetarem o seu smartphone, infetarão qualquer computador ou dispositivo a que o ligue.

Mesmo que tenha de o fazer, realize um scan de malware antecipadamente para remover quaisquer vírus do computador antes de lhe ligar o seu smartphone.

Além disso, quando precisar de transferir um ficheiro específico do computador público para o seu smartphone, deve efetuar um scan de vírus separadamente como medida de segurança adicional.

3. Não utilize as suas contas online em computadores públicos

A entrada nas suas contas através de um browser num computador público pode permitir a fuga de todas as suas palavras-passe guardadas, dados de acesso, e informações de preenchimento automático, incluindo o seu cartão de crédito e informações pessoais.

Além disso, embora revelar tais informações pudesse comprometer a sua segurança, o pior cenário seria se deixasse o computador com a sua conta registada.

Assim, sempre que utilizar, por exemplo, o chrome num computador público, utilize sempre a navegação anónima.

4. Não ligue dispositivos de armazenamento externos

Os vírus do seu computador podem entrar rapidamente num dispositivo de armazenamento externo - quer se trate de um disco rígido ou cartão de memória - no momento em que o liga ao computador.

Como tal, pode não só colocar os seus dados em risco, como o próprio dispositivo tornar-se um portador de vírus. Consequentemente, este será uma ameaça a todos os dispositivos a ele ligados mais tarde. Portanto, nunca ligue um dispositivo de armazenamento externo a um computador público.

Se tiver de utilizar e aceder aos dados a qualquer custo, utilize o serviço de armazenamento em nuvem como meio de transferência. Sempre que precisar de aceder aos dados num computador público, carregue-os previamente para um serviço de armazenamento em nuvem, para que mais tarde os possa descarregar, em vez de colocar os seus dispositivos externos em risco.

5. Não utilize o seu cartão de crédito num computador público

Fazer compras num computador público é uma forma de expor as informações do seu cartão de crédito online. Pode, sem saber, guardar os dados do cartão de crédito num browser por engano, ou o browser pode reter os dados como uma cookie a que outra pessoa que utilize o computador possa aceder mais tarde.

Quando feito sem saber, poderá só descobrir a fuga de informações do cartão de crédito no dia seguinte, quando vir algumas compras feitas com o seu cartão.

Tendo em conta tudo isto, não ponha em risco o seu dinheiro ao utilizar o seu cartão de crédito num computador público só porque viu que uma promoção estava prestes a acabar.

6. Não abandone um computador com sessões iniciadas

Mesmo que seja preferível não iniciar sessão utilizando uma conta pessoal num computador público, pode haver alturas em que seja necessário. Embora utilizar a sua conta num computador público seja arriscado, abandonar o local sem sair das suas contas seria a pior coisa que poderia fazer.

Caso isto aconteça, qualquer pessoa que utilize o computador depois de si poderá ver todos os seus dados, o que é algo que definitivamente não gostaria que acontecesse. Portanto, deve sempre verificar novamente que está desconectado das suas contas.

7. Não utilize um computador público já com login efetuado

Quando for a uma biblioteca pública para utilizar um computador e vir um já com login efetuado, evite utilizá-lo pois pode ser uma armadilha.

Alguém pode ter instalado um software no computador para roubar dados pessoais, ter instalado uma extensão para aceder aos seus dados de login num browser, ter ligado uma configuração remota para o espiar, ou ter colocado um software de localização a correr em segundo plano para registar a sua atividade.

Deve tratar de tal situação, fazendo o logout da conta e tentando reiniciar totalmente o computador. Depois, inicie novamente a sessão como novo convidado ou crie um novo perfil de utilizador.

Ao utilizar computadores públicos, acredite, todo o cuidado é pouco!