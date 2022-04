Moo Lander, uma homenagem ao gado bovino

Moo Lander, quando for lançado mais para a frente este ano, será um jogo inédito. Será um jogo desenvolvido em celebração do gado bovino, ou seja, das vacas.

E o jogo já tem data de lançamento original, segundo os seus produtores, os estúdios búlgaros The Sixth Hammer.

Os estúdios de desenvolvimento búlgaros The Sixth Hammer encontram-se a preparar o lançamento do seu próximo jogo Moo Lander, para PlayStation, Xbox, e PC a 27 de maio. (a versão Nintendo Switch está programada para ser lançada no outono de 2022).

O jogo é, de certa forma uma homenagem à importância do gado bovino (mais particularmente, do gado búlgaro) e apresenta-se como um jogo de plataformas relativamente tradicional.

A descrição do jogo pelos seus responsáveis conta como, "na Bulgária existem 230.000 vacas que, divididas pelos cerca de 6.9 milhões de habitantes, perfazem uma vaca por cada 30 pessoas", marcando dessa forma a importância do gado bovino na sociedade e justificando assim o desenvolvimento deste jogo em sua homenagem.

Tal como referi, Moo Lander é um jogo de plataformas 2D onde o leite se revela como a principal fonte de energia, apenas ultrapassada pelo poder de uma explosão de uma Estrela.

No entanto, há um problema. O leite está a acabar mas chega-nos aos ouvidos um rumor que identifica um dispositivo antigo capaz de produzir uma quantidade infinita de leite, se conseguirmos domar e capturar as Mighty Cows (vacas Poderosas) do universo.

O jogador, pega nos controlos da única nave capaz de levar a cabo tal tarefa e parte à procura dessas Mighty Cows, através de vários planetas e locais alienígenas, todos eles cuidadosamente desenhados à mão.

Mas a tarefa não será simples nem pacifica e pelo caminho, cada nível terá os seus obstáculos a ultrapassar e inimigos alienígenas a eliminar. Isto para não esquecer que os bosses de cada nível serão as próprias Mighty Cows.

Existem mais de 20 Mighty Cows em Moo Lander, sendo que cada uma tem as suas habilidades únicas e personalidade, fazendo cada uma delas um desafio e oponente diferente.

Por exemplo, a Granny lança uma horda de minions venenosos na nossa direção, enquanto que a Supreme Rabbit Cow dispara cenouras explosivas contra nós ou a Cowger se apresenta como uma vaca carnívora extremamente móvel e agressiva.

Adicionalmente, cada Mighty Cow tem uma IA própria que gere o seu comportamento de forma única e como tal, exige uma abordagem cuidada. Sabres de leite, raios de leite e muito mais são os ataques à nossa disposição, mas existe um catch: as Mighty Cows têm de ser domadas com métodos não letais, o que aumenta o desafio.

O jogo pode ser explorado por 4 amigos nos vários modos Mooltiplayer que incluem couch co-op ou remotamente, via Steam Remote Play.

No entanto, se o jogador preferir algo menos violento, terá um modo de corridas, chamado de Cow Races.

Moo Lander será lançado para PlayStation, Xbox, e PC a 27 de maio, com uma versão Nintendo Switch programada o outono de 2022.