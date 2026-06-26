E se Rainbow Six Siege se unisse a Delta Force?

E se dois dos jogos táticos de guerra mais emblemáticos do género se unissem? Pois bem, parece que é o que vamos ter e Delta Force vai unir-se a Rainbow Six Siege. Venham saber mais...

A Team Jade anunciou recentemente que Delta Force vai unir forças com Tom Clancy's Rainbow Six Siege, numa colaboração que chegará na próxima temporada do jogo. Tratam-se de dois dos nomes mais icónicos dos shooters táticos baseados que se vão cruzar oficialmente pela primeira vez.

A revelação acontece num momento marcante para a série Delta Force. A próxima temporada será a maior do ano, destacada pelo novo mapa principal anual do modo Operations (a atualização de extração mais importante do jogo) juntamente com um novo mapa para o modo Warfare e um Operador recentemente apresentado. A colaboração com Tom Clancy's Rainbow Six Siege chega logo após a revelação desse Operador, tornando esta uma das temporadas mais recheadas de conteúdo na história do jogo.

“Tom Clancy's Rainbow Six Siege é uma série de videojogos que ajudou a definir os shooters táticos modernos, por isso associá-la a Delta Force é algo que entusiasma imenso toda a nossa equipa. Ambos os jogos foram criados para jogadores que adoram combates inteligentes e baseados em esquadrões, e esta colaboração é uma celebração desse ADN partilhado. E isto é apenas o começo — há muito mais a caminho na nossa maior temporada até agora, e mal podemos esperar para que os jogadores vejam o que está por vir.” referiu Shadow, Diretor de Jogo da Team Jade.

“Tom Clancy's Rainbow Six Siege sempre foi sinónimo de ação tática intensa, de alto risco e cheia de adrenalina, baseada no trabalho em equipa. Uma ação cooperativa que cria laços entre os jogadores capazes de durar uma vida inteira, e vemos esse mesmo espírito em Delta Force. Trazer Rainbow Six Siege para o universo deles é uma forma fantástica de unir duas comunidades apaixonadas por jogos de tiro táticos, e acreditamos que os fãs vão adorar o que está por vir.” indicoou Joshua Mills, Diretor Criativo de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, da Ubisoft.

Os detalhes completos da colaboração, incluindo os conteúdos que estarão disponíveis dentro do jogo, serão divulgados antes do lançamento da nova temporada. Os jogadores poderão acompanhar todas as novidades através dos canais oficiais de Delta Force (aqui ou aqui).