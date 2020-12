5 aplicações importantes para ter no seu macOS Big Sur

É de conhecimento comum que os sistemas operativos trazem já muitas e boas ferramentas nativas. Como tal, também o macOS Big Sur vem equipado com muitas aplicações e serviços. No entanto, podemos sempre instalar gratuitamente aplicações que sejam mais à nossa imagem.

O que trazemos hoje, para quem tem macOS, são 5 ferramentas gratuitas e muito úteis.

Apps que são uma ajuda no macOS Big Sur

O macOS Big Sur traz, como os anteriores sistemas operativos, um conjunto alargado de ferramentas nativas. Há muita coisa mesmo, mas pode fazer falta algo que vá ao encontro do que precisamos.

Eventualmente, um conversor para formatos multimédia, uma app que nos dê um toque mais organizado ao ecrã, ou até um reprodutor de vídeo que suporte formatos que não são diretamente compatíveis com o sistema operativo.

1 – CopyClip

A app CopyClip da FIPLAB é um dos melhores utilitários de gestão da área de transferência para macOS. Felizmente, esta ferramenta vem numa versão gratuita e totalmente funcional.

Para que serve?

Esta aplicação serve para o utilizador ter acesso à área de transferência com vários pedaços de texto copiado e que normalmente “desaparecem” a seguir. Tem algumas limitações, como é o caso de material multimédia copiado dentro dessas aplicações.

Depois de instalarem, a app fica disponível a partir da barra de menus. Ao clicar no ícone, o utilizador poderá ver as entradas na área de transferência.

Download CopyClip

2 – AppCleaner

Então, tal como é apanágio das apps para macOS, o aspeto da AppCleaner é simplista, a mecânica é intuitiva e torna-se muito simples trabalhar com esta ferramenta. Vamos então falar numa app para remover outras apps que já não são necessárias.

Para que serve?

A app tem um menu em cima e uma área central para onde pode arrastar o software que quer remover por completo.

Ao arrastar uma aplicação para o AppCleaner, é mostrada uma lista de todos os ficheiros no computador associados a essa aplicação. Pode escolher quais quer apagar e depois só tem de carregar em “Delete”.

Download AppCleaner

3 – Tiles

Esta app vem agilizar algo que o macOS consegue fazer. Aliás, ensinamos aqui a usar a opção Split View. Contudo, esta app, a Tiles, faz ao estilo Windows…

Para que serve?

Se precisar de ter no ecrã as janelas lado a lado, com esta app podem arrastar a janela de qualquer software e ela fica presa nas laterais, ou em cima, ou em baixo, para dividir o ecrã em várias janelas.

Download Tiles

4 – VLC media player

O VideoLan Client (VLC) Media Player é um reprodutor multimédia de código aberto. Possui suporte a vários formatos de vídeo, como MPEG1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, DVD, VCDs, etc, e áudio, como mp3 e wav.

Há formatos que o macOS não conseguirá reproduzir. Como tal, esta ferramenta é importantíssima.

Para que serve?

Serve essencialmente para ter no seu Mac uma ferramenta que abre um grande leque de formatos multimédia. Conforme é sabido, alguns formatos não podem ser reproduzidos pelas apps do Big Sur, mas esta app trata do assunto. Sim, é gratuita.

Download VLC

5 – HandBrake

HandBrake é uma ferramenta para converter vídeo de quase qualquer formato numa seleção de codecs modernos e amplamente suportados.

Assim, os utilizadores irão poder converter vídeo facilmente de quase qualquer formato, com uma ferramenta livre e de código aberto e, acima de tudo, multi-plataforma (Windows, Mac e Linux).

Para que serve?

Imagine que tem um formato que funciona bem no seu macOS, mas quer transformar esse conteúdo num formato específico de outros sistemas operativos. Então, esta app vai dar mesmo muito jeito. Sim, é gratuita.

Download HandBrak