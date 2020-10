Dica: Utilizar duas apps para Mac lado a lado na funcionalidade Split View

Esta é uma das funcionalidades que os novos utilizadores do macOS, importados do Windows, desconhecem ser possível fazer no sistema operativo da Apple. Apesar de ser fácil de executar, não é tão intuitivo como isso, provavelmente será a causa de não ser muito mais usado e conhecido. Assim, o Pplware hoje traz uma dica que seguramente será usada por muitos.

Chama-se Split View e é uma funcionalidade que permite preencher o ecrã do seu Mac com duas apps sem precisar de mover ou alterar a dimensão das janelas.

Aceder ao modo Split View

A funcionalidade Split View requer o OS X El Capitan ou posterior e os passos são ligeiramente diferentes, dependendo do macOS que utilizar. Contudo, se estes passos não funcionarem, escolha o menu Apple > Preferências do sistema, clique em Mission Control e certifique-se de que a definição “Ecrãs têm Spaces diferentes” está selecionada.

macOS Catalina e Big Sur

Passe com o ponteiro do rato sobre o botão de ecrã completo no canto superior esquerdo de uma janela. Ou clique e mantenha premido o botão. Escolha “Distribuir janela em mosaico no lado esquerdo do ecrã” ou “Distribuir janela em mosaico no lado direito do ecrã” a partir do menu. Em seguida, a janela preencherá esse lado do ecrã. Clique numa janela do outro lado do ecrã para começar a usar as duas janelas lado a lado.

Outras versões do macOS

Clique e mantenha premido o botão de ecrã completo no canto superior esquerdo de uma janela. À medida que prime o botão, a janela reduz e pode arrastá-la para o lado esquerdo ou direito do ecrã. Solte o botão e, em seguida, clique numa janela do outro lado do ecrã para começar a usar as duas janelas lado a lado.

Trabalhar no modo Split View

No modo Split View, pode utilizar ambas as apps lado a lado, sem a distração de outras apps.

Escolha uma janela para trabalhar ao clicar em qualquer ponto dessa janela.

Mostre a barra de menus ao mover o ponteiro para a parte superior do ecrã.

Troque a posição das janelas ao arrastar uma janela para o outro lado.

Ajuste a largura da janela ao arrastar a linha vertical entre as janelas.

Mude para outras apps ou para o ambiente de trabalho com o Mission Control ou utilize um gesto Multi-Touch, como passar quatro dedos para a esquerda ou para a direita no trackpad.

Sair do modo Split View

Mova o ponteiro para a parte superior do ecrã para mostrar os botões da janela. Clique no botão de ecrã completo em qualquer janela. Essa janela abandona o modo Split View. A outra janela muda para a vista de ecrã completo. Pode mudar para a janela de ecrã completo com o Mission Control ou utilizar um gesto Multi-Touch, como passar quatro dedos para a esquerda ou para a direita no trackpad.

Portanto, recorrendo às funcionalidades nativas, o utilizador tem o potencial de fazer mais, aproveitando o seu ecrã dividido.