Lee Kun-hee, presidente da Samsung Electronics, morre aos 78 anos

Hoje é um dia triste para a Samsung e para todos aqueles que admiram e seguem a história da empresa. O presidente da Samsung Electronics, Lee Kun-hee morreu neste domingo com 78 anos de idade, no Hospital de Seul.

Kun-hee foi o grande responsável por tornar a sul-coreana numa marca global, tendo assim contribuído para a sua poderosa faturação.

Morreu Lee Kun-hee, presidente da Samsung Electronics

A notícia foi anunciada em comunicado pela própria empresa:

É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Kun-hee Lee, presidente da Samsung Electronics. O presidente Lee faleceu a 25 de outubro com a sua família, incluindo o vice-presidente Jay Y Lee, a seu lado … O seu legado será eterno.

Lee Kun-hee era filho do fundador da Samsung, que inicialmente foi criada para o negócio de peixes, frutas e camarões. Nasceu a 9 de janeiro de 1942, e tornou-se presidente da marca em 1987, quando esta já era o maior conglomerado da Coreia do Sul, com negócios que iam desde eletrónicos de consumo à construção.

sofreu um ataque cardíaco em 2014, que o deixou acabado e, assim, era conhecido por ter um estilo de vida reservado. No entanto poucos eram as novidades divulgadas acerca da sua condição, inclusive acerca do seu estado nestes últimos dias. E como raramente saia do seu espaço para visitar a empresa, conquistou o apelido de ‘rei eremita’.

Mas Kun-hee foi uma das chaves mais importantes na Samsung, pois foi com a sua liderança que a marca cresceu e se tornou na maior fabricante de smartphones e chips de memória. Mas também é um nome de peso no segmento dos semicondutores e LCDs. Com o presidente a liderar, a empresa conseguiu uma incrível faturação total equivalente a um quinto do PIB da Coreia do Sul.

Atualmente o seu filho, Lee Jae-yong, é o vice-presidente da Samsung Electronics, encontrando-se a gerir a empresa desde que o seu pai ficou acamado. No entanto Jae-yong já foi detido por 5 vezes, em 2017, por crimes ligados a suborno.