Universidade alerta para ameaças de bomba envolvendo robôs de entrega

O mundo é um sítio perigoso, com conflitos e guerras espalhados por vários cantos do planeta. Contudo, os ataques, as ofensivas já não são à moda antiga. Hoje a tecnologia, até a mais futurista, está ao serviço dos agressores. Um caso paradigmático aconteceu numa universidade americana, onde existe um alerta para as pessoas não se aproximarem dos robôs de entregas. Podem estar "armadilhados" com uma bomba!

Há uns anos, algumas empresas desenvolveram tecnologias que permitem fazer entregas porta a porta, através robôs que levavam o produto até ao cliente. Contudo, ao que parece, este gadget também poderá transportar uma bomba, porta a porta!

Não confie nos robots. Não os abram e nem sequer se aproximem deles - porque podem estar armados com um explosivo.

Este é essencialmente o aviso que a Universidade do Estado do Oregon (OSU) acaba de fazer aos estudantes num tweet, anunciando novas e estranhas fronteiras na segurança do campus.

A instituição emitiu um "alerta urgente na tarde de terça-feira, avisando os estudantes de uma "ameaça de bomba" envolvendo robôs de entrega de comida da Starship no seu campus.

Não abrir os robôs. Evitem todos os robôs até nova ordem.

Lê-se na mensagem desconcertante.

Após ter começado a circular estas informações, a empresa visada, a Starship, emitiu uma declaração onde esclarece a situação.

Um estudante da Universidade do Estado do Oregon enviou uma ameaça de bomba, através das redes sociais, que envolvia os robôs da Starship no campus. Embora o estudante tenha posteriormente afirmado que se tratava de uma piada e de uma partida, a Starship suspendeu o serviço. A segurança é da maior importância para a Starship e estamos a cooperar com as autoridades policiais e a universidade durante esta investigação.

Escreveu a empresa no X

Não Abrir... bomba!

A universidade tem colaborado com a Starship para permitir que alunos, funcionários, professores e visitantes do campus peçam comida entregue por robôs em vários restaurantes no campus desde 2020.

A frota Starship é composta por 20 robots de entrega de seis rodas, cada um dos quais possui um compartimento de caixa com uma tampa que pode ser desbloqueada e aberta pelo destinatário da entrega através de uma aplicação para smartphone.

Embora pareça extremamente improvável que um destes robots de entrega esteja realmente a transportar uma bomba, não é tecnicamente impossível.

Em agosto, a Starship anunciou que está a operar serviços de entrega por robôs em 50 campus universitários nos EUA.