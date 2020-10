Intel ainda está a analisar a possibilidade de produzir CPUs de 7 nm

A Intel é uma das maiores e mais importantes fabricantes do mundo. No entanto, tem sido um pouco criticada por ainda se manter no fabrico de 10 nanómetros, quando outras fabricantes concorrentes já se encontram no desenvolvimento de produtos através de um processo de 7 e 5 nm. Algumas até já pensam mesmo no fabrico de 3 nm.

De acordo com o CEO da Intel, a empresa ainda se encontra a analisar a possibilidade do fabrico de CPUs de 7 nanómtros. Portanto, tudo leva a entender que esta mudança ainda poderá levar mais tempo do que se esperava.

Não há qualquer dúvida de que a Intel é uma das empresas da velha guarda. Daquelas marcas que todos nós nos lembramos de ouvir falar já desde o nosso primeiro computador. Mas apesar de ser a marca que é, uma das falhas que os consumidores apontam à Intel é o facto de ainda se manter num processo de 10 nanómetros no que respeita ao fabrico dos seus componentes.

A situação torna-se ainda mas irrisória quando o mercado já está habituado ao fabrico de 7 nm e 5 nm. E, para além disso, a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), que se encontra a trabalhar no processo de 5 nm, pretende trazer chips fabricados em apenas 3 nm já para 2021.

Intel ainda está a analisar a produção de CPUs em 7 nm

Foi durante a conferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020 da Intel, que se ficou a saber um pouco mais sobre o ‘estado da arte’ da produção dos chips da empresa.

Segundo Bob Swan, CEO da Intel, a empresa ainda não sabe se irá fabricar os seus próprios CPUs de 7 nm. Neste sentido, o fabrico de chips nesta litografia ainda poderá demorar mais do que seria esperado.

De acordo com o executivo:

Estamos a avaliar o nosso processo em relação a outros processos de terceiros. Parece que a Intel ainda está indecisa se deve ‘investir tudo’ no seu processo de 7 nm ou usar outro.

Em julho deste ano, a marca procedeu a algumas mudanças na equipa de desenvolvimento de forma a acelerar a produção em 7 nm. Mas parece que essa estratégia não trouxe os resultados pretendidos.

Swan diz ainda que:

Ainda estamos a olhar para os produtos necessários no momento e a avaliar o nosso processo em comparação com outros processos de terceiros. Os critérios fundamentais, como podem imaginar, estão num nível macro bastante simples: cronograma e previsibilidade do cronograma, desempenho do produto e economia com a rede de fornecimento… a nossa capacidade de controlar a rede de fornecimento da melhor maneira possível.

Para além disso, o CEO adianta que a empresa ainda está a decidir se produz CPUs ou se os compra a terceiros, como por exemplo à TSMC.

A conferência foi gravada e pode ser ouvida na íntegra no site Seeking Alpha, onde poderá também ficar a conhecer o relatório financeiro do último trimestre da Intel.