T-Pod: O camião que não precisa de motorista já chegou

O presente/futuro passará muito por veículos autónomos destinados a serviços contínuos de atividade rotineira. Exemplo disso são os camiões de lixo e até mesmo camiões de mercadorias.

Depois de ter desvendado um protótipo, empresa sueca Einride revelou agora que o T-Pod estará à venda muito em breve.

Chama-se T-Pod e é um veículo de “nova geração”. O T-Pod é um camião elétrico, completamente autónomo e que não tem cabine.

De acordo com as informações, este camião tem uma autonomia entre 130 e 180 km e pode transportar até 18 paletes na parte traseira. A carga máxima é de 16 mil quilos.

Desde o lançamento do protótipo, o T-Pod sofreu algumas atualizações ao nível do design, incluindo melhorias aerodinâmicas que não afetam as capacidades de transporte de carga, iluminação integrada na frente e luzes traseiras que percorrem toda a altura do compartimento de carga.

O T-Pod irá custar cerca de 10 mil dólares, ou seja, cerca de 8500 euros. Além do camião em si, a empresa disponibiliza também uma plataforma para gestão de frotas.

Robert Falck, CEO da Einride referiu que…

Depois de anos de trabalho árduo e dedicação por parte de toda a equipa, a empresa tornou-se líder de mercado em Transportes Elétricos Autónomos. O próximo passo é criar soluções para o mundo e acelerar a transição para um futuro de transporte ainda mais sustentável.

Além do T-Pod a empresa tem também o T-Log. O T-Log é mais poderoso que o T-Pod e foi projetado para transportar até 16 toneladas de carga. O veículo também pode navegar por estradas florestais densas e irregulares, um dos requisitos que foram propostos por futuros clientes, tornando-o ideal para locais onde não há circulação de veículos e com dificuldade de referenciação de estradas.

Einride

