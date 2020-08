Chips de 3 nanómetros podem começar a ser fabricados já em 2021

Tal como todos os segmentos da tecnologia, também o setor dos chips está em constante evolução. O objetivo é oferecer cada vez mais qualidade na experiência dos consumidores.

De anos após ano a inovação nestes componentes tem sido bem visível. Em 2018 falávamos em chips de 7 nm (nanómetros), que integram processadores como o A 13 do iPhone 11. Mas atualmente já começam a ser implementados os chips de 5 nm, tal como no próximo processador A 14 que virá com o iPhone 12. Mas a TSMC, uma das maiores fabricantes deste setor, já tem planos para a produção de chips de apenas 3 nm em 2021.

Chips de apenas 3 nm podem chegar já em 2021

De acordo com um comunicado, a TSMC ( Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) já tem definidos os seus planos para o desenvolvimento de processadores e deles fazem parte a produção de chips de 3 nm.

A maior fabricante independente de semicondutores afirma que a produção destes chips deve começar ainda durante o ano de 2021. Para além disso, graças a sua nova tecnologia designada 3DFabric, a TSMC vai conseguir iniciar a produção em massa destes componentes logo no primeiro semestre de 2022.

Atualmente esta é a empresa que lidera o fabrico de processadores do sistema N5 de 5 nm, o qual apresenta uma melhoria de 15% no desempenho comparativamente com os de 7 nm.

Mas enquanto outras fabricantes, como a Intel, ainda estão no processo de fabrico dos chips de 7 nm, a empresa de Taiwan anuncia a sua intenção de se focar já no próximo ano nos chips de apenas 3 nm.

Este processo, designado de N3, promete um aumento de desempenho entre 10% a 15% em relação ao processo de N5 de 5 nm. A TSMC garante também que este componente vai melhorar em 70% a densidade dos processadores, comparativamente ao de 5 nm. Para além disso, este processo pode ainda contribuir para a redução do consumo de energia em 30%.

TSMC está a trabalhar em dois sistemas diferentes de 5 nm

Atualmente a fabricante está também a trabalhar noutros dois sistemas de 5 nm. O processo N5P garante uma melhoria no desempenho de 5% e reduz 10% no consumo de energia em comparação ao N5. Esta mudança deve acontecer em 2021. Um outro sistema é o N4, também em 5 nm, que deve ser implementado até ao final de 2021, mas ainda não foram divulgados dados comparativos.

A TSMC é uma das fabricantes envolvidas no fabrico de componentes para o processador A14 Bionic da Apple, que virá com o iPhone 12.

Leia também: