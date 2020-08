A batalha entre a Epic Games e a Apple sobre o Fortnite e a venda de extras deste jogo ainda agora começou. O processo já decorre em tribunal e algumas decisões importantes associadas foram já obtidas e vão entrar em prática em breve.

O problema maior com esta remoção do jogo da App Store chega hoje aos utilizadores do iOS e do macOS. A season 4 do Fortnite chega hoje e a Epic Games já alertou para a realidade. Os utilizadores de dispositivos Apple ficam de fora e não vão receber a atualização.

Chega hoje a Season 4 do Fortnite

Desde que o Fortnite foi removido da loja de apps da Apple que se esperava por este momento. O primeiro impacto aconteceu de imediato e impedia a instalação deste jogo em dispositivos com o iOS e o macOS, apesar de existir uma forma de o fazer em condições especiais.

O pior acontecerá hoje e terá impacto para todos os utilizadores deste jogo, mesmo os que ainda o têm instalado. A nova season do Fortnite chega agora e vai ficar de fora destes dispositivos. A Epic já confirmou esta situação e que resulta da tomada de posição da Apple.

Dispositivos iOS e macOS ficam fora e não recebem novidade

A mensagem da Epic é clara e mostra que ao ficar impossibilitada de usar as ferramentas da Apple, terá simplesmente bloqueada no que toca a desenvolver a season 4 para estas plataformas. Esta era uma situação que era já esperada desde que a Apple removeu o Fortnite da App Store.

Os utilizadores que já estão a versão atual vão poder continuar a jogar sem qualquer problema, mas infelizmente não conseguem fazer a atualização. Para além disso, vão ficar impossibilitados de jogar com todos os que tiverem já a nova season instalada noutros sistemas. Também a oferta dos itens fica condicionada.

Apple não abre mão da sua percentagem das vendas

Mesmo com a decisão da juiza Yvonne Rogers de manter o Unreal Engine na App Store, a Epic Games está limitada nas atualizações. No caso do Android o processo será mais simples, uma vez que existem muitas formas de ter as atualizações deste jogo instaladas e em utilização.

Está longe de estar resolvido esta situação entre a Epic Games e a Apple à conta do Fortnite e dos 30% que a gigante de Cupertino cobra. Ambas assumem ter razão nos argumentos que apresentam. A verdade é que poderá surgir deste caso uma verdadeira revolução nesta área.