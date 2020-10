A situação anormal em que o governo dos EUA colocou a Huawei obrigou a empresa a reinventar-se e a criar novos serviços. Estes vão certamente compensar a ausência do que a Google oferece e dar aos utilizadores as ferramentas que precisam.

Claro que para muitos esta é uma mudança que irá ser feita, mas de forma gradual. Para isso, precisam de ter ainda nos smartphones Huawei as apps da Google. O processo de instalação existe, mas não é simples. Tudo muda agora com o Googlefier, a solução mais simples para instalar as apps da Google num Huawei.

Ter as apps Google num Huawei

Mesmo com o bloqueio da Google aos smartphones da Huawei, é possível instalar e usar as apps da gigante das pesquisas. Não é um processo simples, como já mostrámos algumas vezes, mas que no final dá aos utilizadores o que precisam.

Composto por vários passos e principalmente pela instalação de várias apps, pode ser uma dor de cabeça se não forem executados corretamente. Importa respeitar as instruções e além disso esperar que tudo correr de forma correta. Isso pertence já ao passado, agora que o Googlefier, uma app criada por um membro do fórum XDA.

Googlefier facilita este processo complicado

A grande vantagem desta solução está em agregar e gerir todo o processo. Concentra em si os apk e a ordem pela qual devem ser instalados e executados. Para além disso, dá instruções claras aos utilizadores sobre o que fazer.

Com uma interface minimalista, o Googlefier apresenta aos utilizadores os passos que devem executar. Em caso de problemas, existe a possibilidade de reverter ou limpar a instalação, para reiniciar o processo de instalação das apps da Google.

Smartphones Huawei ficam assim como devem ser

Dedicado aos smartphones da Huawei, permite ter as apps da Google que muitos podem certamente necessitar. Não existe uma lista completa de modelos suportados, mas tudo aponta para que esteja dedicada aos modelos menos recentes. Tem ainda a limitação de apenas poder ser usado na EMUI 10.

O Googlefier é a solução que todos os que precisam de ter os GMS e as apps associadas. Simples de usar, só precisa que sejam lidas e executadas as instruções presentes. Em poucos minutos apps como o Chrome, o YouTube ou o Maps ficam disponíveis. Tudo o resto, poderá certamente vir da AppGallery ou do Petal Search.

Googlefier