A mais recente versão do Firefox chegou esta semana, tal como era esperado nos ciclos de desenvolvimento da Mozilla. As novidades não são muitas, mas surgem em áreas importantes e que vão ser úteis para os utilizadores.

Esta versão aparentava estar sem problemas e sobretudo a funcionar perfeitamente, mas aos problemas começaram a ser reportados em duas áreas. A Mozilla já está a tratar de os resolver e teve até de interromper a disponibilização desta atualização.

Firefox 82 está com problemas sérios

As novidades da versão 82 do Firefox não são muitas, mas trazem uma melhoria importante a este browser. A Mozilla revelou que esta versão está mais rápida e que assim pode ser usada de forma mais eficiente. Há ainda mudanças importantes no PiP.

Tudo parecia estar a correr bem com esta versão e com o que trazia para os utilizadores, mas surgem agora queixas importantes e relevantes. Estas têm de tal forma importância que a Mozilla terá interrompido a atualização do Firefox 82.

Falhas levaram a parar a atualização

As queixas focam-se em 2 problemas concretos. O primeiro está na capacidade de impressão deste browser. Até agora tudo funcionava de forma normal, mas agora ao dar indicações para imprimir, este limita-se a enviar uma página em branco para a impressora.

O segundo problema é muito mais grave e leva a que o browser não funcione. Está associado aparentemente aos antivírus presentes no Windows 10, incluindo até o da própria Microsoft, como revelado. A causa não é ainda conhecida.

Mozilla está a tratar de resolver os problemas

A Mozilla já estará a tentar resolver o problema e tem já algumas soluções. Está a experimentá-las na próxima versão, que está ainda em testes para avaliar o seu correto funcionamento. Caso estejam prontos a ser usados, devem chegar dentro de algumas semanas.

Esta não é uma situação normal no Firefox e na Mozilla, mas que ainda assim acabou por acontecer e estar presente nesta versão. Este browser é certamente testado de forma exaustiva em vários canais de desenvolvimento e apenas as funcionalidades maduras avançam para produção.