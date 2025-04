Taxas a dar frutos? NVIDIA vai fabricar chips de IA e supercomputadores nos EUA

Em parceria com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e outras empresas, a NVIDIA vai fabricar chips de Inteligência Artificial (IA) e supercomputadores nos Estados Unidos da América (EUA).

Apesar do sucesso desmedido que a empresa tem acumulado, muito devido aos avanços em matéria de IA, a NVIDIA viu-se afetada pela taxas alfandegárias recentemente reforçadas por Donald Trump.

Ainda que as taxas tenham sido colocadas em pausa, há uns dias, espera-se que o Presidente dos EUA vise diretamente os semicondutores, em breve.

Portanto, a NVIDIA vai começar a fabricar alguns dos seus chips de IA e supercomputadores nos EUA.

A empresa anunciou, num comunicado, que está a construir e a testar os seus chips Blackwell no Arizona, planeando fabricar os seus supercomputadores de IA - presumivelmente os DGX Spark e DGX Station - no Texas.

Esta decisão, que poderá ter sido motivada pela taxas reforçadas por Donald Trump, deverá dar vantagem à empresa de semicondutores.

Segundo partilhado, a TSMC já está a fabricar chips Blackwell, na cidade de Phoenix, no Arizona, com a NVIDIA a fazer parcerias com a Amkor e a SPIL para testes e embalagens.

No Texas, por sua vez, os supercomputadores da empresa serão fabricados pela Foxconn, em Houston, e pela Wistron, em Dallas.

De acordo com a NVIDIA, "espera-se que a produção em massa em ambas as fábricas aumente nos próximos 12 a 15 meses".

Apesar desta informação, não é totalmente claro qual a versão dos chips Blackwell da NVIDIA que a TSMC irá realmente construir.

No entanto, a fabricante de chips planeia estar preparada para lidar com uma grande variedade de fabrico para empresas de tecnologia dos EUA, incluindo a Apple e a Qualcomm.

Aliás, a TSMC recebeu 6,6 mil milhões de dólares de financiamento da Chips ACt, durante a administração de Joe Biden, e comprometeu-se a gastar mais 100 mil milhões de dólares para expandir as suas operações nos EUA, em março.