HP quer transformar PC num serviço! Modelo de subscrição polémico para contornar a crise

Hardware 8 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Manuel da Rocha says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 11:20

    Victus são 800 euros (comprado). Por subscrição, são 1200 euros (2 anos, mínimo).
    Elitebook são 1700 euros (comprado). Por subscrição são 3060 euros (3 anos, mínimo).
    Bons preços.

    • Nuno25 says:
      13 de Fevereiro de 2026 às 11:50

      Leasing já existe a muito… é uma tentativa de rebranding. Os argumentos deles são bonitinhos, mas o que acontece na pratica é que alguem comprar um PC para 4 Anos, mas não se importa de ficar com um pc pior por mais 1 ou 2 anos, porque não tem custo… e se funciona.. não faz investimento. e ai a diferença é grande…

  2. Marco Regueiro says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 11:28

    Impressionante o quão sincronizadas as empresas americanas estão, e não perdem um oportunidade, de literalmente roubar o cliente. Senão vejam:
    – NVIDIA e AMD dirigem o seu R&D e waffers para AI, o resto infla preço
    – RAM shortage dirigida para AI, o resto infla preço
    – MS, Elon Musk, Amazon, etc a oferecerem AI como “alternativa” ao resto não ir bem (provocado por outras empresas americanas)
    – HP e outras a alugar preço inflado PCs físicos ou cloud novamente… como “alternativa” ao resto não ir bem (provocado por outras empresas americanas).

    Basicamente criam um serviço A…que provoca um problema B…e sugerem alternativas usando A, para escapar ao problema B causado por eles. E tudo isto inflando preços que vão dar a ganhar às empresas deles…por problemas provocados por eles.

    Se repararem, quais as empresas que estão a ganhar mais com tudo isto: Nvidia (EUA), AMD (EUA), Intel (fabrico. EUA), Micron Technology (EUA), HP (EUA), maioria das AI (EUA), maioria das Cloud & Jogos (EUA). E as outras que são de fabrico asiático têm grande participação…americana.

    Acaba tudo no mesmo sítio, inclusive o nosso dinheiro. E que tal desenvolverem europeu e comprarem / usarem europeu? Eu já estou a fazer a minha parte…

    PS: sabem se há maneira de ter o SteamOS / Bazzite com APU AMD mas suporte eGPU Nvidia? E que tenho um e ainda não consegui livrar-me do W11 porque sempre que leio sobre o SteamOS deparo com problemas de eGPU / gráficas Nvidia…

  3. Danny says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 11:37

    Agora tudo quer serviço… Por mim vão a falência…

  4. Miguel says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 11:52

    Só acho que isto é um problema bola de neve,
    quando tens o hardware a ser todo canalizado para os Datacenters para AI, de nada vai servir se não houver consumer devices para conectar aos serviços de AI.

  5. Joe Doe says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 11:53

    É o novo paradigma, pagas quer uses ou não, tudo vai nesse sentido, vai ser assim com o aspirador, o frigorifico, a maquina de lavar, o colchão onde dormes… ficas desempregado e não subscrição de uma corda para te enforcares e está perdido, vais morrer de fome.

  6. ThaBoss says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 12:21

    Isto não é nada mais nada menos que um serviço de renting, que já existe feito por dezenas de empresas… nada de novo!
    A única coisa é que é o próprio fabricante que está a fazer direto, sem empresas intermediárias especializadas nisto. Aliás, não fui pesquisar, mas muito provavelmente a HP subcontrata o serviço a uma dessas empresas. a Grenke acho que é o exemplo que mais pessoas conhecem

