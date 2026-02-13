HP quer transformar PC num serviço! Modelo de subscrição polémico para contornar a crise
A indústria atravessa um momento de transformação e a HP parece estar na linha da frente de uma das mudanças mais controversas dos últimos anos. Num cenário de falta de RAM, decidiu apostar num modelo de negócio baseado em subscrições. Em vez de comprar um computador, o utilizador paga uma mensalidade para o utilizar.
HP quer transformar o PC num serviço
Esta estratégia, materializada no programa “HP All-In Plan”, surge como uma resposta direta à volatilidade dos preços de hardware. Ao controlar o ciclo de vida do equipamento, a HP consegue mitigar os riscos das flutuações de custos e garantir uma receita previsível.
Segundo Enrique Lores, CEO da HP, a visão da marca passa por “transformar o que antes era uma transação isolada de hardware numa relação de serviço contínua e simplificada”, focada na conveniência do utilizador final. Os valores de entrada para este novo paradigma variam consoante a potência e a gama do dispositivo.
No escalão mais acessível, o modelo HP Pavilion está disponível a partir de 34,99 dólares por mês. Para quem procura um desempenho superior, a gama HP Envy sobe para os 44,99 dólares mensais, enquanto o versátil HP OmniBook X Flip atinge os 54,99 dólares.
Subscrição para contornar crise da RAM
No topo da pirâmide, destinado a um segmento mais profissional, o HP EliteBook 6 G1q exige uma mensalidade de 84,99 dólares. Todos estes planos incluem suporte técnico prioritário e a substituição do hardware após dois ou três anos.
Apesar da conveniência de ter sempre um equipamento atualizado e com manutenção incluída, a medida não é consensual. O grande entrave reside no conceito de posse, uma vez que, ao interromper o pagamento, o utilizador fica sem a sua ferramenta de trabalho. Especialistas do setor notam que “esta mudança poderá criar uma barreira para quem prefere controlo total sobre os seus ativos”, tornando a dependência da marca absoluta.
A HP defende que esta é a evolução natural num mercado que já se habituou a pagar mensalmente por software e entretenimento. No entanto, a passagem para o hardware físico levanta questões éticas e práticas sobre o direito à reparação e a sustentabilidade a longo prazo. O futuro dirá se os consumidores estão preparados para abdicar de ser donos dos seus computadores em troca de uma fatura mensal fixa.
Victus são 800 euros (comprado). Por subscrição, são 1200 euros (2 anos, mínimo).
Elitebook são 1700 euros (comprado). Por subscrição são 3060 euros (3 anos, mínimo).
Bons preços.
Leasing já existe a muito… é uma tentativa de rebranding. Os argumentos deles são bonitinhos, mas o que acontece na pratica é que alguem comprar um PC para 4 Anos, mas não se importa de ficar com um pc pior por mais 1 ou 2 anos, porque não tem custo… e se funciona.. não faz investimento. e ai a diferença é grande…
Impressionante o quão sincronizadas as empresas americanas estão, e não perdem um oportunidade, de literalmente roubar o cliente. Senão vejam:
– NVIDIA e AMD dirigem o seu R&D e waffers para AI, o resto infla preço
– RAM shortage dirigida para AI, o resto infla preço
– MS, Elon Musk, Amazon, etc a oferecerem AI como “alternativa” ao resto não ir bem (provocado por outras empresas americanas)
– HP e outras a alugar preço inflado PCs físicos ou cloud novamente… como “alternativa” ao resto não ir bem (provocado por outras empresas americanas).
Basicamente criam um serviço A…que provoca um problema B…e sugerem alternativas usando A, para escapar ao problema B causado por eles. E tudo isto inflando preços que vão dar a ganhar às empresas deles…por problemas provocados por eles.
Se repararem, quais as empresas que estão a ganhar mais com tudo isto: Nvidia (EUA), AMD (EUA), Intel (fabrico. EUA), Micron Technology (EUA), HP (EUA), maioria das AI (EUA), maioria das Cloud & Jogos (EUA). E as outras que são de fabrico asiático têm grande participação…americana.
Acaba tudo no mesmo sítio, inclusive o nosso dinheiro. E que tal desenvolverem europeu e comprarem / usarem europeu? Eu já estou a fazer a minha parte…
PS: sabem se há maneira de ter o SteamOS / Bazzite com APU AMD mas suporte eGPU Nvidia? E que tenho um e ainda não consegui livrar-me do W11 porque sempre que leio sobre o SteamOS deparo com problemas de eGPU / gráficas Nvidia…
Agora tudo quer serviço… Por mim vão a falência…
Calma. Ainda não se lembraram dos bens essenciais: alimentação.
Só acho que isto é um problema bola de neve,
quando tens o hardware a ser todo canalizado para os Datacenters para AI, de nada vai servir se não houver consumer devices para conectar aos serviços de AI.
É o novo paradigma, pagas quer uses ou não, tudo vai nesse sentido, vai ser assim com o aspirador, o frigorifico, a maquina de lavar, o colchão onde dormes… ficas desempregado e não subscrição de uma corda para te enforcares e está perdido, vais morrer de fome.
Isto não é nada mais nada menos que um serviço de renting, que já existe feito por dezenas de empresas… nada de novo!
A única coisa é que é o próprio fabricante que está a fazer direto, sem empresas intermediárias especializadas nisto. Aliás, não fui pesquisar, mas muito provavelmente a HP subcontrata o serviço a uma dessas empresas. a Grenke acho que é o exemplo que mais pessoas conhecem