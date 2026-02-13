PplWare Mobile

Venda de elétricos em 2026: Europa acelera enquanto a China e os EUA perdem fôlego

Autor: Pedro Simões

  1. Yamahia says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 10:57

    A UE alucinada na crista da onda.

  2. Manuel da Rocha says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 11:08

    No caso, dos EUA, há outro pormenor: as empresas, de aluguer, estão a avançar, para o corte, de 98%, das suas frota eléctricos. Vários grandes grupos, compraram 17 milhões, de carros eléctricos, que, em 2024, começaram a trocar pelos a gasóleo. Em Nova York, quando aterram e vão alugar carro, há uma pergunta, que decide se levam o eléctrico ou outro: “Are you going to drive 50 miles, or more, outside main New York?”. Se responderem sim, não vão gostar dos 8000 dólares, que vos cobram, por levarem o eléctrico… os 270, do “fóssil”, são bem melhores. Se responderem não, o eléctrico fica por 250, mais 2000, em avença de segurança.
    Mesmo na Europa, várias empresas alemãs, francesas e italianas, até de tvde, começaram a reduzir, o número de eléctricos, que usam. Quando há problemas, a reparação demora demasiado e os seguros, não compensam. É aqui que os impostos andam a cobrir, essas despesas.
    Pagar 2600 euros, de seguro, anual, de um EV, quando acontece um acidente (ou problema mecânico), o seguro dispara para 4500 euros, em cada um, dos 5 anos seguintes. Se reduzem os benefícios fiscais (cá em Portugal pode passar dos 26500 euros!, este ano, para empresas), acabam por ser mais caros, que os outros. Com as falhas energéticas (24%, da Europa, esteve 12h, no mínimo, sem energia eléctrica, em 2025), a coisa piora. Além de que, os preços, da energia eléctrica, continuam, a subir, muito acima da inflação. Depois de a Alemanha ter parado, com o encerramento das centrais nucleares, a França também cancelou, o encerramento de 6 reactores, que deviam acontecer, até 2030. Agora é a vez de Espanha, que a central, de Almaraz, também já é aceite que irá operar, até 2035, pelo menos.

    • Marco Regueiro says:
      13 de Fevereiro de 2026 às 11:41

      A mim interessa-me zero quais as decisões dos EUA. Se eles querem chupar o tubo de escape (ainda agora o TRUMP cortou a legislação para controlo mínimo de emissões) e ter as cidades a cheirar mal, problemas de pulmões e crianças com muitas doenças, isso é com eles.

      A transição para EV é o melhor que se pode fazer, isso porque na europa podemos ter produção própria e independente e se dependermos do petróleo e gás, dependemos sempre dos mercados internacionais e outros países. Além disso localmente não existem emissões ou ruído, além do preço por 100km, se carregarem em casa, sai a menos de 3€/100km, em vez de um diesel a mais do dobro. Logo na oficina o valor também cai pelo <25% do valor habitual.

      • Yamahia says:
        13 de Fevereiro de 2026 às 12:48

        “…porque na europa podemos ter produção própria e independente e se dependermos do petróleo e gás, dependemos sempre dos mercados internacionais e outros países…”
        Gostava de saber o de vais buscar as baterias (veículos e armazenamento ) ?
        Já para não falar nos espelhos e ventoinhas…

        Qt a gases, as baterias emitem mais na produção e utilização.

        Para se ter uma ideia, os Teslas andam todos a trocar de bateria até aos 100k KMS qdo teriam que fazer o dobro para atingirem o break even com as emissões de um combustão semelhante.
        Isto em uso regular, pá em resultado de pequenos acidentes o destino de elektros praticamente novos e com poucos kms é a sucata.

  3. Factos says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 13:05

    Sempre a marcar gerações, pela negativa.

