NVIDIA acaba de anunciar dois novos supercomputadores pessoais de IA

Durante a GTC 2025, o CEO da NVIDIA Jensen Huang, apresentou dois novos "supercomputadores pessoais de IA" baseados na plataforma Grace Blackwell da empresa. Estes foram concebidos para permitir que investigadores, programadores de IA e estudantes possam desenvolver, testar e executar LLMs diretamente nos seus desktops.

"A IA transformou todas as camadas da stack computacional"

O DGX Spark, anteriormente conhecido como Project DIGITS, é o menor supercomputador do mundo, com dimensões semelhantes à do Mac mini M4 da Apple.

Este modelo da NVIDIA é alimentado pelo GB10 Grace Blackwell Superchip, que inclui a quinta geração de Tensor Cores, suporte para FP4 e uma capacidade de processamento de até 1000 biliões de operações por segundo para cálculos de IA.

Por outro lado, o DGX Station foi projetado para trazer "desempenho de nível de centro de dados para desktops dedicados ao desenvolvimento de IA", segundo a NVIDIA. Este poderoso sistema inclui o GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip, 784GB de memória unificada e a placa de rede ConnectX-8 SuperNIC, que permite velocidades de ligação de até 800Gb/s.

A IA transformou todas as camadas da stack computacional. É natural que surja uma nova classe de computadores concebidos especificamente para programadores nativos de IA e para executar aplicações nativas de IA. Com estes novos supercomputadores pessoais DGX, a IA pode abranger desde serviços na cloud até a aplicações em desktops e edge computing.

Afirmou Huang durante a sua apresentação.

O DGX Spark já pode ser reservado no site oficial da NVIDIA, com as primeiras unidades a serem enviadas durante o verão. O preço inicial é de 3.999 dólares para a edição Founders de 4TB da Nvidia, enquanto a Asus está a comercializar a versão Ascent GX10 de 1TB por 2.999 dólares.

A NVIDIA revelou ainda que o DGX Station será lançado mais tarde em 2025, sendo distribuído por diversos parceiros de fabrico, incluindo Asus, Boxx, Dell, HP, Lambda e Supermicro.

