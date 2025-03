Vendas da Apple na China comprovam: os chineses querem iPhones

As vendas do iPhone 16e dão razão à Apple, é um facto que a China quer mais do que as marcas nacionais. A empresa de Cupertino conseguiu subir 60%, mas a ameaça da Huawei mantém-se.

iPhone 16e é o adeus ao Android na China

O lançamento do iPhone 16e parece confirmar o que muitos analistas (e utilizadores) suspeitavam: os telemóveis pequenos perderam o interesse.

Já vimos como a Apple “abandonou” o iPhone 12 e 13 mini em troca de uma versão Plus. E agora temos dados da China que o confirmam. O iPhone 16e ultrapassou as vendas iniciais do iPhone SE (2022).

Este modelo de iPhone é a porta de entrada para muitas pessoas que querem dizer olá ao iPhone e deixar o Android para trás. E a China é um dos mercados mais difíceis de o conseguir, uma vez que é dominado por fabricantes locais, subsídios governamentais e um público que procura preços baixos e funcionalidades inovadoras de inteligência artificial.

Vendas iniciais prometedoras do novo iPhone no gigante asiático

Nos seus primeiros dias de venda, o iPhone 16e registou mais 60% de vendas do que o seu antecessor, o iPhone SE (2022). Trata-se de uma verdadeira injeção de ânimo para a Apple no grande país asiático.

O público continua a valorizar a qualidade da Apple, mesmo sem um dos seus pilares, a Apple Intelligence. E é por isso que, embora estes primeiros números sejam um bom começo, a Apple ainda tem um longo caminho a percorrer na China.

A IDC prevê uma queda anual de 2% nas vendas. Mas existem desafios únicos no país que não se encontram em mais nenhum lugar do mundo. Estamos a falar do facto de ter de competir com marcas (estatais) como a Huawei, que registou um crescimento impressionante de 37% no último ano.

Portanto, a questão não é tanto se a Apple está a crescer ou a diminuir, mas sim o quanto a sua concorrência aumentou.

Huawei, qualidade e concorrência feroz: os desafios da Apple na China

Não é segredo que o mercado chinês é diferente, pelo que competir neste mercado exige mais do que a estratégia global habitual da Apple.

As marcas locais sabem exatamente o que os consumidores chineses procuram e, para uma empresa americana, a adaptação é um pouco mais complicada. Não se trata apenas da Apple: empresas como a Ikea e a Starbucks viram como entrar no mercado chinês não foi tão fácil como abrir uma sucursal num país europeu ou americano.

Além disso, o governo chinês impulsionou o consumo com um pacote de subsídios de 300 bilhões de yuans (cerca de 38 mil milhões de euros), que beneficia principalmente os fabricantes locais. Com isso, eles oferecem dispositivos mais inovadores a preços mais baixos do que os produtos da Apple, que são 100% importados.

No entanto, o iPhone 16e tem o seu próprio público. Embora o conceito de status (a importância do estatuto social) faça com que muitos consumidores chineses prefiram os modelos mais premium, como o iPhone 17 Air, é verdade que o iPhone 16e pode ser uma opção atrativa para quem procura a experiência Apple sem ter de gastar o que custa um modelo topo de gama. E ter nas mãos um dos melhores iPhones da sua categoria.

Além disso, qualquer um dos modelos tem uma maçã na parte de trás.

O oposto é verdadeiro na Índia: o iPhone 16e triunfa

Enquanto a China é uma batalha complexa para a Apple, na Índia a empresa tem uma oportunidade muito promissora graças ao iPhone 16e. Além disso, de acordo com a IDC, o iPhone 16e pode aumentar as vendas do iPhone até 20% no segundo semestre de 2025. O mercado e os clientes na Índia e na China são totalmente diferentes. Para além disso, o compromisso da Apple com o país significa que a empresa é tida em grande estima.

O iPhone 16e representa uma mudança na estratégia da Apple. O iPhone SE está morto. Não haverá mais produtos pequenos com designs desatualizados.

A nova estratégia consiste em oferecer algo atual (não inovador) a um preço atrativo. Quem procura inovação ou produtos mais inovadores terá de esperar pelo iPhone 17 Air. Mas até lá, o iPhone 16e está a fazer progressos em mercados como a China e a Índia. E, claro, sem esquecer os nossos países, onde muitas pessoas encontraram o iPhone perfeito para renovar o seu dispositivo atual a um preço inferior ao das gamas Pro.