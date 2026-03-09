Governo vai comprar 85 novos radares de controlo de velocidade

O Governo português vai reforçar a fiscalização rodoviária com a compra de 85 novos radares de controlo de velocidade, num investimento superior a 2,5 milhões de euros.

Os equipamentos serão distribuídos entre a PSP e a GNR, com o objetivo de aumentar a capacidade de monitorização nas estradas e reduzir o número de infrações relacionadas com excesso de velocidade.

Radares de Controlo de Velocidade: GNR fica com 68 e a PSP 17

A maior parte dos dispositivos ficará ao serviço da Guarda Nacional Republicana, que receberá 68 radares, enquanto a Polícia de Segurança Pública passará a contar com 17 novos equipamentos. Estes sistemas incluem diferentes tipos de cinemómetros, capazes de medir a velocidade tanto em operações fixas como durante ações de perseguição.

A aquisição resulta de um concurso público lançado pelo Ministério da Administração Interna, dividido em vários lotes e publicado no Portal Base no início do ano. O objetivo é reforçar os meios tecnológicos das forças de segurança e aumentar a eficácia da fiscalização nas estradas portuguesas.

Este investimento surge numa altura em que a fiscalização rodoviária tem vindo a intensificar-se, com um aumento significativo do número de infrações detetadas nos últimos anos, sobretudo relacionadas com excesso de velocidade.