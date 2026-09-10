Banco de Portugal alerta para entidade não habilitada a conceder crédito

O Banco de Portugal emitiu um alerta público a avisar que esta entidade, a operar através de um website na Internet, não está habilitada a exercer qualquer atividade de crédito em Portugal.

Segundo o comunicado oficial, a entidade em causa tem vindo a atuar através do website formiga-pt.com, usando as designações "Formiga Crédito" e "Formiga Crédit", bem como um endereço de correio eletrónico associado a esse domínio.

De acordo com o supervisor, esta entidade não está autorizada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada a instituições sujeitas à sua supervisão, nomeadamente:

Concessão de crédito;

Intermediação de crédito;

Prestação de serviços de consultoria relacionados com contratos de crédito.

Em Portugal, estas atividades não podem ser exercidas por qualquer empresa. A concessão de crédito está reservada a entidades legalmente habilitadas, nos termos do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro).

Por sua vez, a intermediação de crédito e a consultoria sobre contratos de crédito estão sujeitas ao regime jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de julho, que também exige autorização prévia para o exercício destas funções.

Ou seja, qualquer entidade que ofereça crédito, intermedeie contratos de crédito ou preste aconselhamento sobre estes produtos tem de constar de listas oficiais de entidades autorizadas. Segundo o Banco de Portugal, não é o caso da "Formiga Crédito".

Como confirmar se uma entidade é autorizada

O Banco de Portugal recorda que qualquer pessoa pode verificar se uma entidade está devidamente autorizada a operar no setor do crédito.

Para isso, disponibiliza listas atualizadas de entidades habilitadas a conceder crédito, a intermediar contratos de crédito e a prestar serviços de consultoria, consultáveis em dois locais:

Website institucional do Banco de Portugal, disponível aqui

Portal do Cliente Bancário, disponível aqui

Antes de avançar com qualquer contacto, pedido de crédito ou partilha de dados pessoais com uma entidade deste género, O Banco de Portugal reforça a recomendação de consultar estas listas.