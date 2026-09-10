Banco de Portugal alerta para entidade não habilitada a conceder crédito
O Banco de Portugal emitiu um alerta público a avisar que esta entidade, a operar através de um website na Internet, não está habilitada a exercer qualquer atividade de crédito em Portugal.
Segundo o comunicado oficial, a entidade em causa tem vindo a atuar através do website formiga-pt.com, usando as designações "Formiga Crédito" e "Formiga Crédit", bem como um endereço de correio eletrónico associado a esse domínio.
De acordo com o supervisor, esta entidade não está autorizada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada a instituições sujeitas à sua supervisão, nomeadamente:
- Concessão de crédito;
- Intermediação de crédito;
- Prestação de serviços de consultoria relacionados com contratos de crédito.
Em Portugal, estas atividades não podem ser exercidas por qualquer empresa. A concessão de crédito está reservada a entidades legalmente habilitadas, nos termos do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro).
Por sua vez, a intermediação de crédito e a consultoria sobre contratos de crédito estão sujeitas ao regime jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de julho, que também exige autorização prévia para o exercício destas funções.
Ou seja, qualquer entidade que ofereça crédito, intermedeie contratos de crédito ou preste aconselhamento sobre estes produtos tem de constar de listas oficiais de entidades autorizadas. Segundo o Banco de Portugal, não é o caso da "Formiga Crédito".
Como confirmar se uma entidade é autorizada
O Banco de Portugal recorda que qualquer pessoa pode verificar se uma entidade está devidamente autorizada a operar no setor do crédito.
Para isso, disponibiliza listas atualizadas de entidades habilitadas a conceder crédito, a intermediar contratos de crédito e a prestar serviços de consultoria, consultáveis em dois locais:
- Website institucional do Banco de Portugal, disponível aqui
- Portal do Cliente Bancário, disponível aqui
Antes de avançar com qualquer contacto, pedido de crédito ou partilha de dados pessoais com uma entidade deste género, O Banco de Portugal reforça a recomendação de consultar estas listas.
Formiga isso tem alguma coisa a ver com a coreia do sul !!
“South Korea’s stock market crash in mid-2026 triggered a massive wave of margin calls affecting approximately 1.2 million retail investor accounts—colloquially known as “ants””