Bombeiros confiavam cegamente nos seus camiões a diesel. Até descobrirem os elétricos
Uma equipa de bombeiros alemães descobriu que substituir os seus antigos camiões a gasóleo por versões elétricas trouxe apenas benefícios. Agora já não querem voltar atrás!
Do ceticismo à confiança
Não podemos confiar em experiências numa emergência.
Esta era, sem dúvida, a frase mais repetida no quartel de bombeiros do campus de Garching da Universidade Técnica de Munique (TUM), quando se colocou a hipótese de trocar os camiões a gasóleo por modelos elétricos. Pelo menos, é o que assegura a própria Universidade.
O receio era generalizado, sobretudo pela delicadeza do assunto: abdicar da fiabilidade de camiões a gasóleo por uma tecnologia que muitos ainda desconheciam. As principais dúvidas recaíam sobre os tempos de carregamento, a fiabilidade dos veículos e até a segurança nas operações.
Hoje, todas essas preocupações parecem ter desaparecido. E, para as que não, existe uma rede de segurança preparada.
Autonomia não é problema
Um ano depois, todos estão satisfeitos com a mudança. O quartel utiliza agora camiões com bateria de 66 kWh, motores que geram 490 cv e um “truque” extra: um extensor de autonomia acionado por um motor de seis cilindros em linha a gasóleo, com mais 301 cv.
Em termos técnicos, o camião dispõe de um tanque de água de 2.000 litros, 125 litros de espuma ignífuga e capacidade de vadeo de meio metro, sem diferenças relevantes face a um modelo tradicional a gasóleo.
Na prática, trata-se de um elétrico de autonomia estendida, em que o motor de combustão funciona apenas como gerador de emergência.
Esta solução é comum na China e já usada em automóveis de marcas como Hyundai ou Mazda. Para um camião de bombeiros, a vantagem não está tanto na autonomia em quilómetros, mas na possibilidade de garantir várias intervenções consecutivas sem necessidade de carregamento.
Segundo os dados, só em 3% das operações foi necessário ligar o motor a gasóleo para alimentar a bomba de água. Mesmo assim, só após meia hora de uso contínuo é que a bateria se esgota e se recorre ao motor térmico. “Em mais de 97% das operações não é necessário”, sublinham.
Mais segurança e melhor comunicação
Com esse obstáculo ultrapassado, os bombeiros dizem estar encantados com o novo veículo. A ausência de ruído do motor permitiu melhorar significativamente a comunicação entre colegas, seja diretamente, seja através da rádio.
Podemos comunicar-nos muito melhor entre nós, o que é ótimo. Também conseguimos entender a rádio e os colegas sem problema, evitando perguntas repetidas. É um grande ganho em segurança e conforto.
Referiu a corporação de bombeiros.
Exemplo a seguir
Para o corpo de bombeiros, a experiência prova que a mobilidade elétrica é viável para o setor.
Espero que muitos mais departamentos sigam o nosso exemplo. Já recebemos regularmente pedidos de informação sobre a nossa experiência.
Concluem.
O problema é se tiverem muitas ocorrências entre turnos, a diferença entre carregar a bateria vs atestar é grande, de resto por norma os bombeiros não fazem grandes deslocações salvo algumas excepções, outro problema é em caso de catástrofe por norma a rede elétrica é das primeiras coisas a ser afetada.
“O corpo de bombeiros da Universidade Técnica de Munique (TUM) é o único na Baviera que usa veículos elétricos de resgate e combate a incêndios.
No entanto, a distância média percorrida no campus da TUM em Garching é de apenas 2,4 quilómetros. Cinco a seis chamadas devem ser atendidas diariamente, com uma intervenção média por chamada de cerca de 30 minutos [1h30]. Isso significa que a bateria é suficiente para atender a maioria das chamadas apenas com energia elétrica antes que o extensor de alcance precise ser iniciado ou o veículo recarregado.”
Ou seja, para intervenções ali ao pé da porta do quartel servem muito bem.
Sim? Há um incendio em varios pontos e falta de eletricidade, nessa hora se o camiões precisarem de carregar vão fazer-lo como? Admito que possa sim ser útil e juntar a frota, mas não passar a 100% a elétrico principalmente em caso de caos e cenários que exijam maior intervenção.
Ninguém quer voltar atrás depois de ter um elétrico seja ele BEV ou REX…
Ora aqui está uma solução que me parece sensata.
Só falta todas as marcas perceberem do potencial desta tecnologia, e claro a UE não proibir estes motores a combustão.
Para corporações de bombeiros de “cidade” acredito que sim.
Agora para corporações que fazem combate a fogos em mato/serra…não acho viável, para já.
Camiões elétricos necessitam de 190.000 litros de água para apagar quando entram em fuga térmica.
“…um extensor de autonomia acionado por um motor de seis cilindros em linha a gasóleo…” E uma maravilha o eléctrico !! Deve dar jeito cá em Portugal quando os bombeiros de Odemira são chamados para ir combater um incêndio em Boticas…