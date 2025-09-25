PplWare Mobile

Bombeiros confiavam cegamente nos seus camiões a diesel. Até descobrirem os elétricos

· Motores/Energia 8 Comentários

Autor: Vítor M.

  1. B@rão Vermelho says:
    25 de Setembro de 2025 às 14:10

    O problema é se tiverem muitas ocorrências entre turnos, a diferença entre carregar a bateria vs atestar é grande, de resto por norma os bombeiros não fazem grandes deslocações salvo algumas excepções, outro problema é em caso de catástrofe por norma a rede elétrica é das primeiras coisas a ser afetada.

  2. Max says:
    25 de Setembro de 2025 às 14:15

    “O corpo de bombeiros da Universidade Técnica de Munique (TUM) é o único na Baviera que usa veículos elétricos de resgate e combate a incêndios.
    No entanto, a distância média percorrida no campus da TUM em Garching é de apenas 2,4 quilómetros. Cinco a seis chamadas devem ser atendidas diariamente, com uma intervenção média por chamada de cerca de 30 minutos [1h30]. Isso significa que a bateria é suficiente para atender a maioria das chamadas apenas com energia elétrica antes que o extensor de alcance precise ser iniciado ou o veículo recarregado.”
    Ou seja, para intervenções ali ao pé da porta do quartel servem muito bem.

  3. Rui Pacheco says:
    25 de Setembro de 2025 às 14:15

    Sim? Há um incendio em varios pontos e falta de eletricidade, nessa hora se o camiões precisarem de carregar vão fazer-lo como? Admito que possa sim ser útil e juntar a frota, mas não passar a 100% a elétrico principalmente em caso de caos e cenários que exijam maior intervenção.

  4. Realista says:
    25 de Setembro de 2025 às 14:19

    Ninguém quer voltar atrás depois de ter um elétrico seja ele BEV ou REX…

  5. Tug@Tek says:
    25 de Setembro de 2025 às 14:24

    Ora aqui está uma solução que me parece sensata.
    Só falta todas as marcas perceberem do potencial desta tecnologia, e claro a UE não proibir estes motores a combustão.

  6. Vasco says:
    25 de Setembro de 2025 às 14:37

    Para corporações de bombeiros de “cidade” acredito que sim.
    Agora para corporações que fazem combate a fogos em mato/serra…não acho viável, para já.

  7. Luso says:
    25 de Setembro de 2025 às 14:43

    Camiões elétricos necessitam de 190.000 litros de água para apagar quando entram em fuga térmica.

  8. há cada gajo says:
    25 de Setembro de 2025 às 14:47

    “…um extensor de autonomia acionado por um motor de seis cilindros em linha a gasóleo…” E uma maravilha o eléctrico !! Deve dar jeito cá em Portugal quando os bombeiros de Odemira são chamados para ir combater um incêndio em Boticas…

