Atualize o seu PC por menos: grandes descontos em Windows e Office na GoodOffer24
Com os preços da tecnologia a subir e muitos utilizadores à procura de atualizações de software fiáveis e acessíveis, a GoodOffer24 volta a abrir uma oportunidade difícil de ignorar. Através do cupão TT30, é possível ativar Windows e Office recorrendo a chaves digitais com um desconto direto de 30%.
Por que faz sentido atualizar agora
Adiar atualizações críticas costuma trazer problemas: falhas de segurança por corrigir, menor desempenho, incompatibilidades com aplicações recentes ou até limitações em tarefas simples do dia a dia.
Tanto o Windows como o Office evoluíram bastante nos últimos anos, recebendo melhorias regulares de estabilidade, ferramentas de produtividade mais rápidas e atualizações que tornam o sistema globalmente mais seguro.
Ao optar por chaves digitais, o processo é rápido: compra, recebe o código no email e fica pronto a instalar e ativar. Sem esperas, sem envios e sem complicações.
Como utilizar o cupão TT30 e garantir 30% de desconto
A mecânica na GoodOffer24 é direta: escolhe o produto, adiciona ao carrinho e insere o código TT30 antes do pagamento. O valor final é atualizado automaticamente.
Ofertas disponíveis (preços finais com TT30 aplicado)
- Microsoft Windows 11 Pro OEM CD-KEY GLOBAL — 20,4€
- Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY GLOBAL — 15,4€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 CD Key Global — 11,9€
- Microsoft Windows 11 Home OEM CD-KEY GLOBAL — 17,9€
- Microsoft Windows 10 Home OEM CD-KEY GLOBAL — 14€
- Office 2016 Pro Plus CD-KEY GLOBAL — 26,2€
- Office 2019 Pro Plus CD-KEY GLOBAL — 47,8€
- Office 2021 Pro Plus CD-KEY GLOBAL — 71,5€
- Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus — 37,2€
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus — 53,4€
Dicas rápidas para tirar o máximo partido do novo software
- Separar contas de trabalho e lazer: cria ambientes distintos, reduz distrações e melhora a estabilidade do sistema.
- Guardar documentos na cloud: permite sincronizar facilmente entre dispositivos e evita perdas inesperadas.
- Rever programas de arranque: ao instalar o Windows, verifica os softwares que iniciam automaticamente — muitas vezes consomem recursos desnecessários.
- Ativar autenticação em dois fatores: adicione segurança extra às contas Microsoft e email.
- Usar VPN em redes públicas: essencial para quem viaja, estuda fora ou trabalha em cafés/hotéis, garantindo navegação mais segura.
Como ativar as chaves digitais
Assim que a compra é concluída, a chave chega ao email do utilizador. No Windows, basta abrir as definições e aceder a Atualização e Segurança > Ativação. No caso do Office, a ativação é feita através da conta Microsoft, onde a chave fica associada ao perfil do utilizador e a instalação é disponibilizada diretamente.
Com o sistema atualizado, a suíte Office configurada e o desconto aplicado, o PC fica pronto a trabalhar com mais segurança e fluidez.
Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.